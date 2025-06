Mayeli se defiende de los que la acusan de ''meter mierda'' entre Maica y Barranco

Mayeli se ha defendido de los ataques de sus compañeros en el debate final

Maica, entre lágrimas, se rompe al recordar a su madre y confiesa lo que espera de Barranco: "Llevarme..."

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' se han vuelto a ver las caras en el debate final y para algunos no ha sido un reencuentro bonito. Muchos han acusado a Mayeli de ''meter mierda'' entre Maica y Barranco durante su paso por el vecindario, pero ella lo ha negado continuamente y se ha defendido de los ataques tanto de sus compañeros como de los colaboradores.

Barranco ha visto un vídeo en el que Mayeli le dice unas cuantas veces a Maica que él no la va a llamar cuando estén fuera del vecindario y afirma que le gusta estar con muchas chicas, tras escuchar sus palabras, el concursante se ha defendido: ''Puedo estar con 350 y con más, pero en el momento en el que decido estar con una persona estoy con esa persona y ya está''.

''Yo siempre a Maica le voy a decir la verdad, le guste o no le guste. Yo le digo lo que pienso si me pregunta. Siempre le he dicho que se de el gustito, que disfrute aquí dentro, pero fuera le va a dar la patada. No quiero que se ilusione y que luego le den la patada'', se defiende Mayeli de los ataques de los colaboradores que afirman que ''no ha sido amiga de Maica''.

Maica, por su parte, ha querido salir en defensa de su amiga: ''No lo veo así, ella me ha dado un consejo y yo lo he tomado o lo he dejado. Es verdad que muchas veces me ha dicho cosas buenas de Barranco, me ha dicho eso malo, sí, pero también ha dicho cosas a su favor'', pero Bayan ha saltado contra Mayeli: ''Me parece muy injusto que tú salgas fuera, leas lo que opinan de Barranco y hagas tú el complot''.

''Cuando yo he visto a Maica más ilusionada que a Barranco, que es el típico chulito (...) La veo mal, la veo llorando, una amiga te dice 'fuera no te va a volver a ver'. Maica es suficientemente inteligente para hacer lo que le dé la gana, no es una niña tonta. Es muy inteligente, por eso ha ganado el programa'', se ha defendido Mayeli.