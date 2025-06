Pedro Jiménez 26 JUN 2025 - 09:00h.

Ambos han mantenido un affaire en su paso por el concurso y en el debate final han tenido tiempo de aclarar todo

Todos sabemos que, en su estancia en 'Los vecinos de la casa de al lado', Lucía Sánchez y Gerard Arias han protagonizado un affaire que nos ha cautivado a todos por completo. No obstante, siempre ha existido una duda: ¿Realmente pasó algo entre ellos antes de que entraran al reality emitido en mitele PLUS solo para suscriptores? Lo que está claro es que es algo que solamente ellos saben. Durante el debate final, han tenido tiempo para aclararlo. Y las reacciones y, sobre todo rumores, se han sucedido.

En primer lugar, Gerard aseguraba que todo lo que ha vivido con Lucía, para él, "ha sido bonito", y no entendía por qué la joven ponía caras largas al ser preguntada por este tema. "Lo que pasa que se quedó en el pasado", añadía Gerard. Posteriormente, Lucía confesaba que tiene muchas ganas ya de dejar zanjado todo este tema: y es que son muchos los rumores que han salido a la luz de que ambos tuvieron algo antes de entrar al reality.

Iban García llevaba al centro del plató a Gerard y se lo preguntaba de manera claro: "¿Pasó algo entre los dos antes de entrar al vecindario?". "No pasó nada... hubo un tonteo y no pasó nada entre los dos", señalaba Gerard. A Iban le parecía raro: mientras el de Tomelloso contestaba, miraba con cierta "cara de complicidad" a Lucía Sánchez.

Miguel Frigenti se abría paso en ese momento para echarles en cara que estaban "dejando a Maica como una mentirosa": "Maica me dijo que os liasteis antes del programa. Lo escuchó Marta Peñate y Alexia Rivas y toda la reunión. Yo como un mentiroso no quedo".

Los rumores se disparan

Lucía aclaraba que no ha pasado nada entre ellos y Gerard refrendaba sus palabras añadiendo que "un tonteo" sí existió: "No por falta de ganas, sino porque no se dio".

Mayeli, en ese momento, confesaba que según ella sí han tenido algo porque Barranco le confesó que, según Lucía, sí tuvo algo con Gerard. El plató entero enmudecía, a pesar de que era una información que ya sali ó hace meses. Barranco, por si poca leña al fuego se había añadido ya, desvelaba que un día dijo Suso en plató lo siguiente: "Yo no sé por qué Lucía se lo calla".