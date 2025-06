Iban García revela sus concursantes favoritos de ‘Vecinos’ y lo que haría con el premio: "Ha hecho pum"

El presentador de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ confiesa en exclusiva quienes son sus favoritos del reality y lo que haría el con los 25.000 del premio, ¡dale play!

"Explosiva", "catarsis" y "mucho cuerno": así definen los colaboradores la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Iban García ha sido una de las grandes revelaciones del reality. Su papel como presentador y su conexión con los concursantes lo han convertido en una figura imprescindible para la audiencia. Ahora que el programa ha llegado a su fin y Maica Benedicto se ha coronado como ganadora, Iban nos atiende en exclusiva para esta web y se sincera sobre sus favoritos, su sorpresa con Maica… y qué haría él con el jugoso premio final.

“Para mí todos son ganadores, pero ahora mismo la cosa estaba entre Barranco, Gerard, Maika y Stephanie. Todos se lo merecían”, explica. Iban reconoce haber pasado más tiempo con Gerard y Stephanie —“les tengo un cariño muy muy grande”—, pero admite que Maica ha sido la que más le ha sorprendido.

“La conocía de ‘GH’, pero no sabía cómo iba a ser el trato con ella. Desde que la presenté en plató, sentí una energía tan positiva, tan alegre y tan divertida… A mí me ha encantado”, asegura. Tanto, que no descarta un plan fuera del plató: “Ojalá un cafecito con ella”, dice entre risas.

Y si los 25.000 euros del premio hubieran sido para él, también lo tiene claro: “Un coche. Es que se me ha roto el coche, el motor hizo ‘pum’. Me compraría parte de uno, porque están carísimos”, confiesa entre risas.

Con los cuatro finalistas entre sus favoritos personales y la victoria de Maica como guinda del pastel, Iban solo tiene palabras de cariño: “Sea quien sea el ganador o ganadora, bien merecido lo tendrá”. ¡Dale play!

Iban García cuenta cómo ha vivido 'Vecinos' desde dentro y los mejores momentos: "Yo sabía que iba a ser intensa, pero..."

Con la emoción aún presente en los minutos previos a la gran final de 'Los vecinos de la casa de al lado', el flamante presentador del programa, Iban García, comparte en exclusiva para esta web su experiencia al frente de uno de los formatos más comentados del momento.

Cercano, espontáneo y visiblemente emocionado, hace balance de una temporada marcada por los giros inesperados, las emociones intensas y momentos que quedarán en la memoria de la audiencia: "Yo sabía que iba a ser intensa, pero no me imaginaba que tanto. Venía a cada gala diciendo: ‘a ver esta noche qué pasa’. Ha habido huidas, lloros, gritos, moñeos... que es lo que nos gusta. Pero, sobre todo, ha habido verdad, y eso es lo que a mí más me gusta", relata Iban con entusiasmo en una charla cargada de anécdotas y confidencias. ¡Dale play!