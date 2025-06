Pedro Jiménez 26 JUN 2025 - 09:00h.

Ambos han mantenido un tenso enfrentamiento durante el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Está claro que la relación entre Bayan y Gerard no ha sido nunca la mejor. De hecho, en su etapa en 'La isla de las tentaciones', ya mantuvieron algún roce que otro entre ambos. Y durante el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado' emitido en mitele PLUS solo para suscriptores, no iba a ser menos. Unas palabras de Gerard sobre Bayan en el vecindario asegurando que la exnovia de Eros "busca el aplauso fácil" hacían estallar a esta: "Tengo mucha personalidad", señalaba una Bayan que negaba esas palabras.

"Si no, te hubiera atacado muchas veces y te he defendido y dado la cara por ti", comentaba Bayan, que rápidamente era reprochada por Gerard, echándole en cara que se metió con Barranco una vez cuando no procedía y con unas formas poco correctas. Bayan, por su parte, le recordaba a Gerard que estaba ahí sentada para dar su opinión.

El enfrentamiento se acaloraba cada vez más, con ambos cortándose mutuamente. De hecho, Gerard conseguía que Bayan le pidiese perdón a Barranco "por sus formas": "Lo siento... sé que fui muy fría. Mi intención era decirte que a veces hablas mal, pero yo también pierdo las formas. Aquí nadie es perfecto. Lo siento si te molestó".

Rápidamente, Bayan se dirigía de nuevo a Gerard, que le repetía otra vez que si perdiese las formas no habría actuado como ha actuado muchas veces con él: "He estado calladita... porque soy buena amiga. No me tires de la lengua porque yo no busco aplauso fácil. He dado la cara por ti muchas veces", decía una Bayan que 'tiraba la piedra y escondía la mano'. Esto último sacaba de sus casillas a Gerard, puesto que parecía que Bayan sabía algo que no había terminado de desvelar del todo: "Habla lo que tengas que hablar".

Por último, Iban García le preguntaba a Bayan si se considera la villana de la edición: "No, ya no", decía una Bayan que sí reconocía que antes de entrar sí lo pensaba. "Lo pasé muy mal y entré aquí con esa mentalidad. Ahora estoy en casa y veo cosas y digo: 'Vaya tela algunos...'".