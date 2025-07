Tras días de tonteo, finalmente Andrea se besa con su soltero favorito, Óscar

El tonteo de Andrea Gasca con Óscar en 'La isla de las tentaciones 1' acaba con un beso en la comisura de los labios: “Por la noche me gusta más”

Andrea Gasca se fijó en Óscar casi desde el primer momento en que pisó las villas de 'La isla de las tentaciones'. Se sintió atraída por él a pesar de que su novio, Ismael, estaba en Villa Playa. Tras unos días de tonteo, finalmente se dejó llevar y cayó en la tentación. Pero antes ya había recibido por parte del soltero un beso en la comisura del labio con mucha intención.

Todo ocurrió durante una de las fiestas, cuando Andrea y Óscar estaban hablando, bailando y acercándose mucho en uno de los sofás de Villa Montaña. En un momento de la noche, el tentador confesó que era "muy maniático con muchas cosas", entre ellas, que no dormía con ninguna chica con la que no tuviera confianza. "Para dormir con ella me tiene que gustar de verdad", aseguró. Andrea aprovechó para lanzarle una indirecta muy directa: "¿Y conmigo?". Él le dijo que con ella quizá sí... Una cosa llevó a la otra y los dos acabaron besándose.

"Me apetecía mucho darle el beso porque la situación era perfecta para hacerlo y en ese momento tenía muchísimas ganas y se lo di", contó Andrea después.

Una vez dado el primer beso todo fue en aumento entra Andrea y Óscar. Se metieron en la piscina y se dejaron llevar. Besos, roces, acercamiento... y algo más, según confesaría después Andrea. "Estaba todo el ambiente muy caliente. Tiene un cuerpo maravilloso. Ha habido un poco de tocamiento", reveló.

Ismael y su acercamiento con Andreína

Mientras, en Villa Playa, Ismael parecía estar cada vez más cómodo con Andreína. Tras confesar que le gustaba y animarla a que siguiera intentando conquistarle, pasaron bastante tiempo juntos. Pero él no acababa de soltarse y en muchas ocasiones le hemos visto muy serio, quizá pensando en lo que podría estar haciendo su novia en la otra villa.