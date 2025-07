Christofer ve en la hoguera las imágenes de su novia besándose con Rubén en Villa Montaña

¡El momento que impactó a una generación! Fani Carbajo cae en la tentación con Rubén: su apasionado beso y las “palpitaciones” del soltero

'La isla de las tentaciones' nos ha dejado momentos inolvidables y que ya son historia de la televisión, pero el primero que se hizo viral y que paró el corazón a todos los espectadores fue la hoguera en la que Christofer Guzmán descubrió que su novia, Fani Carbajo, le había sido infiel con Rubén.

En imágenes anteriores, Christofer había visto lo cómoda que estaba su novia con el soltero y los gestos de tonteo que había entre ellos. Eso le estaba impidiendo disfrutar de la experiencia y en no hacía más que comerse la cabeza y pasarlo mal. Pero a pesar de eso, no se esperaba lo que iba a ver en la tablet.

Las imágenes ya no dejaban lugar a dudas. Lo que empezó como una afinidad y un tonteo ya había pasado a mayores y Christofer tuvo que ver cómo su novia se besaba con su soltero favorito en uno de los sofás de Villa Montaña. Pero no solo eso: también vio como, lejos de arrepentirse, esos besos y acercamiento se repetían al día siguiente, con más pasión incluso. Tanto que Fani y Rubén acabaron durmiendo juntos, aunque eso Christofer ya no lo vio.

Christofer huye de la hoguera tras descubrir la infidelidad de Fani Carbajo

La cara de Christofer era impasible, pero antes de que acabara el vídeo se levantó de su asiento en la hoguera y, sin decir nada, la abandonó. Mientras se iba por el camino se quitó el micrófono, haciendo caso omiso de los ruegos del equipo, que le pedían que se tranquilizara. De repente, echó a correr y nadie pudo pararle. Se fue corriendo por la playa, desesperado en busca de su novia y gritando "¡Estefaníaaa!".

Ese momento fue un antes y un después en la historia del formato. Esa palabra se hizo tremendamente viral y la gente imitaba la reacción de Christofer por las calles.

Fani Carbajo cae en la tentación con Rubén

La afinidad de Fani y Rubén no tardó en aparecer en Villa Montaña. Prácticamente desde el primer momento los dos congeniaron y las conversaciones y las bromas hicieron que se acercaran cada vez más. Tanto, que a Fani empezó a atraerle mucho su compañero. Incluso llegó a pensar que le daba cosas que su novio no le daba. Por eso, una noche que estaban los dos a solas en un sofá de la villa de las chicas, no pudo contenerse más y acabó besándose con el tentador. Al terminar, él le dijo otra de las frases virales de la edición: "He sentido palpitaciones en el nabo porque pensaba que esta muerto".

Al día siguiente, y aunque estaba hecha un lío, Fani decidió seguir dejándose llevar. Ya había metido la para así que ¿qué importaba un poco más? Por eso volvió a besarse apasionadamente con Rubén e incluso pasaron la noche juntos. Todo eso acabó destrozando a Christofer y los espectadores de 'La isla de las tentaciones' pudieron ver el momento exacto en el que se le rompió el corazón.