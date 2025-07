Álex no entiende que su novia se esté planteando irse de 'La isla de las tentaciones' sin él

Fiama Rodríguez, impactadísima con las imágenes de Álex Bueno en su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones 1’: “Eso no es lealtad”

Compartir







Álex Bueno no se esperaba las imágenes que iba a ver de su novia, Fiama Rodríguez, en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'. No le molestó el momento de afinidad de ella con Joy, sino sus palabras. Decía que se planteaba todas las opciones de cara al final del programa, y no todas pasaban por volver a España con una relación de pareja reforzada. "Me planteo todo. Salir de aquí sin él, salir con él y también salir con él y que luego se acabe allí", revelaba ella en el vídeo.

Cuando vio esas imágenes, Álex se echó a llorar. Gonzalo le recomendó que se quedara con lo positivo, pero él no sentía que hubiera nada bueno en lo que había visto. Por eso, muy dolido, se levantó de su sitio y se fue de la hoguera. El novio de Susana Molina fue detrás de él para decirle que Fiama solo estaba enumerando lo que podía ocurrir, sin más. "Respira tranquilo. Pase lo que pase, te va a elegir a ti", le aseguraba.

Álex volvió a sentarse en su asiento y expresar lo que le pasaba por la cabeza en ese momento: "Ahora mismo no me creo nada de lo que me ha estado diciendo todo este tiempo. He dado muchísimo por esa chica. Si ha tenido una mínima duda, se lo pongo yo fácil". Tras decir esto, Mónica Naranjo le comunicó que ya no había más imágenes para él, por lo que Álex aprovechó para pedir salir de la hoguera: "Me gustaría que me diera un poco el aire porque me estoy empezando a agobiar".

Tras la hoguera de Gonzalo y de Jose, Álex volvió a su sitio y les pidió perdón a sus compañeros: "Disculpad. No estoy más tranquilo, pero debo un respeto a mis compañeros y a ti [refiriéndose a Mónica Naranjo] y voy a permanecer sentado hasta que acabe la hoguera. Luego ya veré qué hago".

Las hogueras de Gonzalo y Jose

Durante la ausencia de Álex, tanto Gonzalo como Jose pudieron ver imágenes de sus novias y los dos se mostraron de lo más contentos. Estaban felices de ver a sus chicas disfrutar de la experiencia y pasándoselo bien, y no veían nada que pudiera amenazar su relación.