Fani cree que ya la ha liado, así que decide dejarse llevar y que pase lo que tenga que pasar con Rubén

¡El momento que impactó a una generación! Fani Carbajo cae en la tentación con Rubén: su apasionado beso y las “palpitaciones” del soltero

Fani Carbajo se dejó llevar con su soltero favorito, Rubén Sánchez, en 'La isla de las tentaciones 1'. Tras unos días de tonteo, bailes apretados y mucha afinidad, finalmente la novia de Christofer Guzmán cayó en la tentación. Ocurrió una noche en uno de los sofás de Villa Montaña. Los dos estaban tumbados, abrazados y acabaron besándose. Al terminar, se fueron cada uno a su habitación.

Al día siguiente, Fani estaba muy rayada. No paraba de pensar en lo que había hecho, aunque a la vez estaba contenta porque era lo que sentía. Por la noche habló con Rubén sobre lo que la pasaba por la cabeza en esos momentos. "Es normal, estoy aquí con un chico que me gusta, cada vez me apetece más estar contigo", le dijo. Él le dio todo su apoyo y, de paso, un buen beso en los labios que parece que animó mucho a Fani, que le propuso dormir con ella esa noche. Él aceptó encantado.

Noche de pasión de Fani y Rubén en la piscina

Delante de la cámara, Fani reflexionó sobre todo lo que estaba sintiendo. "¿Qué hago? Estoy dividida entre los dos", decía, refiriéndose a Rubén y a Christofer. También habló de un momento de lo más ardiente que viviría después con Rubén en la piscina: "Estoy tan a gusto cuando estoy con Rubén... Hubo un momento en que me quedé en blanco, me olvidé de dónde estaba y me dejé llevar".

Fani y Rubén se dejaron llevar por la pasión y se besaron ardientemente en la piscina de la villa. Luego se fueron a dormir juntos a la habitación de ella. "Que fluya, que pase lo que tenga que pasar, ya he metido la pata hasta el fondo. Entonces ya cuesta abajo y sin casco se dice ¿no? O sin frenos", afirmó.