Ismael duda de que Andrea haya estado realmente enamorada de él

"Mente fría", decía Gonzalo Montoya mientras los chicos se acercaban a la que sería su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 1'. Ismael Nicolás parece que se tomó sus palabras al pie de la letra porque fue capaz de guardar la calma en un momento crítico, al descubrir que su novia, Andrea Gasca, le había sido infiel con uno de los solteros de su villa.

Ismael fue el primero en ver imágenes y decidió hacerlo con sus compañeros. Los cinco se quedaron helados cuando descubrieron que Andrea se había besado apasionadamente con Óscar, su tentador favorito, y que incluso se había dejado llevar un poco más en la piscina de Villa Montaña. "Qué asco, tío", decía Ismael mientras todos los chicos se llevaban las manos a la cara, incrédulos ante lo que estaban viviendo.

La reacción de Ismael al descubrir la infidelidad

"Creo que no hay respeto, no me echa de menos. Yo jamás me besaría con una mujer teniendo novia y al ver estas imágenes siento cierta pena, pero si ella es feliz yo me alegro. Solo quiero que sea feliz. Yo sigo mi camino, aprendiendo y disfrutando de esta oportunidad única que tengo", comenzó diciendo.

Luego fue un poco más duro con Andrea, aunque siguió hablando sin perder las formas: "Nunca me hubiese gustado enfrentarme a esta situación, pero en mi caso creo que estoy viviendo una de las mejores sensaciones que he tenido nunca: darme cuenta de que la persona que yo creía que era la mujer de mi vida no lo es. Ausencia de respeto de lealtad... dudo que me haya amado. Empiezo a pensar que nuestra relación era totalmente falsa por su parte. El hecho de ver cómo es realmente ella y lo que no quiero para mí en un futuro... estoy súper agradecido", terminó.