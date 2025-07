Susana revive su experiencia en 'La isla de las tentaciones' cinco años después: “Me hace ilusión volver a verme, pero también me da un poco de vergüenza”

Además, la influencer defiende con firmeza cada paso que dio en el programa: “No me arrepiento de nada ni cambiaría nada”, ¡dale play!

Cinco años después de su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', Susana Molina vuelve a estar en boca de todos tras la reemisión del programa que marcó un antes y un después en su vida. Fue una de las protagonistas más recordadas: entró junto a su pareja Gonzalo Montoya y salió sola, tomando una de las decisiones más firmes y aplaudidas por la audiencia.

Ahora, en exclusiva para esta web, Susana reflexiona sobre cómo ha sido revivir esa etapa desde la distancia. "Me hace ilusión volver a verme", reconoce, aunque también admite que le ha generado cierta incomodidad verse en pantalla después de tanto tiempo: "Te sacas fallos, te juzgas a ti misma".

En este vídeo, la influencer confiesa qué siente al ver de nuevo su hoguera final, cómo ha cambiado su perspectiva con los años y si cambiaría algo de aquella experiencia. "No me arrepiento de nada", asegura, aunque no puede evitar que le dé “un poco de vergüenza” enfrentarse a su yo del pasado. Dale al play y descubre todo lo que nos ha contado Susana Molina.

Susana Molina habla del porqué aún no se ha ido de luna de miel

Susana nos explica también en exclusiva por qué todavía no ha hecho la luna de miel, y la razón no tiene que ver con presupuesto ni agendas apretadas: “Estábamos muy atrasados con la boda. No nos parecía o no teníamos ganas de gastar energía en ese momento en eso”, nos cuenta. ¿Y el viaje? “Ya nos iremos seguramente en noviembre, enero, cuando podamos”. ¡Dale play!

