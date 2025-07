Patricia Fernández 07 JUL 2025 - 23:52h.

Ismael veía en la hoguera las imágenes de Andrea dando un paso más con Óscar bajo las sábanas

Andrea se dejó llevar como nunca con Óscar bajo las sábanas en su vuelta de la hoguera: estas fueron las imágenes

Los chicos se enfrentaban una vez más a la complicada hoguera de 'La isla de las tentaciones', algunas de sus parejas habían avanzado y mucho con su soltero favorito. En este caso, Ismael podía ver cómo Andrea se besaba con Óscar y sus imágenes bajo las sábanas.

"Me siento como si estuviera en un combate de boxeo pero yo con las manos atadas. Yo la he respetado, he sido fiel y la he tenido en mente en todo momento. Vine enamorado y pensaba que mi relación era sana y real", decía Ismael.

Pero lo que no sabía es que se iba a tener que enfrentar a imágenes todavía más duras que un acercamiento y besos. Este podía ver junto a sus compañeros como Andrea tenía una noche de pasión con Óscar bajo las sábanas, ante el asombro del resto de los chicos de lo que estaban viendo.

Ismael amenazaba con marcharse de la hoguera al ver las imágenes de Andrea con Óscar bajo las sábanas

"No puedo ver esto, me da vergüenza", decía él y se levantaba para marcharse de la hoguera, pero José se levantaba a por él: "No lo mires, pero siéntate". Y tras este momento de enfado y volver a sentarse en su sitio, él entonaba unas rotundas palabras hacia su pareja: "Simplemente, gracias a ella por actuar de manera natural, por demostrarme lo poco que merece la pena para mí y hacerme ver que realmente tenía un amor falso".

"Uno no está preparado para ver eso, a cualquiera le destruye", confesaba él y Mónica Naranjo, al ver el duro momento que este estaba pasando al ver estas duras imágenes, le quería decir algo: "Gracias por tu honestidad, Ismael. Ya no hay más imágenes para ti". Y este, visiblemente dolido, recibía el apoyo de sus compañeros al saber que su hoguera había terminado.