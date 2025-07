Pedro Jiménez 07 JUL 2025 - 23:09h.

Andrea Gasca y el tentador avanzaban más y más... hasta que "el amor surgió" a la vuelta de la hoguera de las chicas

Los influencers destronan a Montoya: este es el verdadero icono de 'La isla de las tentaciones', según los más famosos

Compartir







Andrea Gasca caía en la tentación con Óscar, como bien pudimos ver en la anterior entrega de 'El verano de las tentaciones' que Telecinco emitió el pasado miércoles. Pues bien, como bien hemos podido revivir este lunes, la pareja de Ismael daría un paso más con el tentador ya no solo antes de la hoguera de las chicas, donde se besaría más de una vez con Óscar, sino después, donde tendría sexo con el tentador, dejándose llevar como pocas veces pudimos ver a la participante de 'La isla de las tentaciones'.

Se hacía de noche en 'Villa Montaña' y Andrea confesaba que, al llegar de la hoguera, lo que más le apetecía era "estar con Óscar": "Cada noche estamos un poquito más cerca", confesaba en aquel entonces la pareja de Ismael. Pues bien, así iba a ocurrir: ambos se metían debajo de las sábanas y, como bien contaba Andrea, "surgía el amor". Y de qué manera. Los dos mantenían sexo y se dejaban llevar como pocas veces lo habían hecho hasta entonces.

Esto suponía un paso más en la relación que Andrea estaba manteniendo con Óscar y, como consecuencia, nuevas imágenes que romperían todavía más si cabe lo que la catalana e Ismael tenían antes de entrar a lo que fue la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Andrea y Óscar avanzan cada vez más

Y es que si algo pudimos ver en aquel capítulo de 'La isla de las tentaciones 1', Andrea y Óscar cada vez avanzaban más y más. Antes de la hoguera, el tronista y la joven mantenían un acercamiento en plena fiesta de las chicas y se besaban de nuevo, esta vez delante de todos, lo que confirmaba que no se iban a cortar a la hora de conocerse cada vez más.

De hecho, Andrea contaba ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que su suegra, antes de comenzar su aventura en el reality, ya vaticinaba algo de lo que podía ocurrir: "No se fia nada de mí y me dijo antes de entrar que cuidado con lo que hacía con su hijo. Me dijo arpía. Pero es besarme y se me van los pensamientos...".