En su reencuentro seis meses después, Fani tuvo que enfrentarse a Rubén y contar en qué punto se encontraba su relación con Christofer

Así fue la mítica hoguera de confrontación entre Fani Carbajo y Christofer tras la infidelidad de ella con Rubén: "Eres muy mala"

Después de asentar todas las emociones vividas en las villas de República Dominicana, los que un día cruzaron el charco como pareja volvían a darse de bruces con 'La isla de las tentaciones' seis meses después con el fin de relatar a la audiencia cómo les había cambiado su vida esta experiencia.

Una de las historias más ansiadas era la de Fani Carbajo y Christofer Guzmán, una de las parejas más comentadas por los fieles seguidores del programa por sus míticos 'momentazos'.

Mónica Naranjo le daba la bienvenida a la madrileña, quien aseguraba no haber vuelto a saber nada de Rubén desde aquella hoguera en la que dio su inesperada decisión. "Fui tan feliz y luego Rubén se portó tan mal conmigo. Tan falso, tan manipulador... Por eso no confío en los hombres porque les das tu corazón y luego hasta luego", señalaba con la voz quebrada. Y es que Fani Carbajo había tomado la determinación de dejar a su pareja de siete años para empezar una nueva vida junto al soltero.

Sin embargo, este fue el día en el que el camino de los dos se volvió a cruzar. Rubén entraba a la sala y abrazaba a la que fue su compañera de aventura en el reality. Un gesto que, lejos de parecerle bien, le sentó mal a Fani: "Le iba a dar dos besos y por educación dando gracias". Por más que le miraba, la expareja de Christofer no daba crédito a lo que le mostraban sus ojos: "¡Qué fuerte!".

Los reproches no tardaron en llegar pero los argumentos del soltero no consiguieron calar rápidamente en Fani pues consideró que le estaba contando "una película". Hasta que Rubén le afirmó que estaba "muy guapa", un comentario que consiguió desatar un tímida sonrisa en ella. Finalmente tomó la decisión de perdonarle porque necesitaba tanto eso, como una explicación.

Una decisión inesperada por la audiencia

Fani continuaba contándole cómo se encontró al volver de República Dominicana y uno de los sentimientos que tuvo consiguió parar el corazón de media España: "Me di cuenta que echaba muchísimo de menos a Christofer". Muchos no se esperaban que esta pareja fuese a tomar la decisión de volver a intentarlo una vez retomaran sus rutinas porque, tal y como apuntaba Christofer en el reencuentro, se fue "bastante mal". No obstante, uno de los motivos por los que decidió perdonarla porque seguía teniendo sentimientos por ella.

Sin embargo, su pareja tenía el presentimiento de que todavía sentía cierto rencor por lo sucedido así que decidió pedirle perdón públicamente porque, según señala, su corazón se lo pedía.