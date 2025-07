Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

El tentador justificó su "no" a irse con Fani señalando que lo mismo que le había ocurrido a Christofer le podría ocurrir a él cuando salieran de allí

"Está demacrado": Fani Carbajo reaccionaba de la manera más sincera posible a las lágrimas de Christofer desde la otra villa

Compartir







La hoguera final de Fani Carbajo iba a ser una auténtica montaña rusa de emociones. La famosa influencer protagonizaba su momento final en el reality sola, ya que días antes había tenido que enfrentarse a una hoguera de confrontación con el que era su pareja cuando entró a la isla (Christofer) y este decidía irse solo, mientras que Fani volvía a su villa a disfrutar de lo poco que le quedaba con su tentador Rubén Sánchez, con el que conforme pasaban los días avanzaba más y más.

Todo nos hacía presagiar un final de película, con una Fani y un Rubén con las ideas muy claras y continuando fuera lo que en 'La isla de las tentaciones 1' desarrollaron en su máximo esplendor: pasión, lágrimas, propuestas, encuentros de todo tipo... y sobre todo, mucho amor. Pero no iba a ser así. Después de unos minutos en donde Fani se 'desnudaba' ante Mónica Naranjo, confesándole a la 'maestra de ceremonias' todo de lo que se había dado cuenta en su aventura (entre otras cosas, que Rubén le daba todo lo que Christofer no), llegaba el momento de responder a la gran pregunta.

"¿Quieres abandonar 'La isla de las tentaciones' sola o acompañada de Rubén?", preguntaba Mónica Naranjo, a lo que Fani respondía sin pensárselo dos veces que quería "irse con Rubén". Pues bien, el tentador entraba a la hoguera para responder a la misma pregunta, no sin antes tener un cariñoso intercambio de palabras con Fani. Tras darse un beso emotivo beso, llegaba el momento de que Rubén respondiera a la misma pregunta.

"Fani, hemos estado súper bien. Se vive todo intensamente... con el paso de los años me he dado cuenta de que me tengo que llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una persona de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué fuera no puede pasar esto conmigo? Esas son mis razones y así es como lo siento todo. Me marcho solo", señalaba Rubén. Tras esa sinceridad, la cara de Fani era un auténtico poema.

Fani de dedicaba unas palabras de agradecimiento a Rubén: "Gracias por haberme hecho quitar la venda de mis ojos y por haberme hecho sentir tan bien". Rubén aclaraba ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que lo que le faltaba era más confianza y confesaba que "en tan pocos días es complicado".

El análisis de Fani Carbajo

"Eso me pasa por confiar en todos los hombres. Se lo pierde él más", decía una Fani indignadísima ante Mónica Naranjo, que reconocía estar "dolida" y "flipando". "Que me lo diga el último día en mi hoguera. Yo tenía mis dudas, pero mi corazón me decía que sí y que sí... porque soy muy pasional. Qué fuerte, me ha ocurrido de todo aquí", concluía Fani Carbajo, que también hacía balance y señalaba que lo mismo "era el destino que quería que me fuera sola".

Esas eran las últimas palabras de una Fani que llegó con pareja a 'La isla de las tentaciones' y que se iba del reality sin pareja y sin su tentador. Pero, como bien le decía Mónica Naranjo, se llevaba "la satisfación de haber encontrado algo igual de importante, a ti misma".