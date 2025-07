Tras un tenso enfrentamiento en la villa, Susana acepta las disculpas de Fiama pero se niega a continuar su amistad con ella

En Mediaset Infinity seguimos recordando los 'momentazos' que dejó la primera edición de 'La isla de las tentaciones' que pasaron a la historia de la televisión. En el reality no solo se vieron enfrentamientos entre las parejas, si no también reproches entre amigas como es el caso de Fiama Rodríguez y Susana Molina.

Después de que la murciana le plantase cara, volvía a su habitación junto a Adelina para comentar la situación: "Bienvenidos al circo del gran Miliki. Tampoco le he dicho nada para que se ponga así. Está rabiosa porque tampoco le he dejado montar el show".

Mientras, Fiama se encontraba en su cuarto dándole vueltas a lo que acababa de suceder, pensando que estaba defendiéndola más a ella que a su pareja. De repente, ese pensamiento consigue que se encienda, según confiesa, por lo que toma la determinante decisión de ir a por Susana. "Ahora sales y das la cara", le increpaba desde el otro lado de la puerta.

Adelina salió en defensa de su amiga exigiéndole que se relajase porque poniéndose de esa manera no iba a conseguir nada. "Creo que se está exagerando la situación en la casa ya que no creo que haya un motivo: Susana tiene una opinión, yo opino la mismo. Hay gente que sabe aceptarlo y gente que no y hacen una bola", afirmaba en su momento a solas con la cámara.

La canaria se metía finalmente en su cuarto y, en ese momento, Rubén aprovechaba para echar en cara a Susana el comentario que hizo. Sin embargo, la murciana no tuvoproblema en explicarle qué fue lo que dijo y el motivo por el que lo hizo.

Las lágrimas de arrepentimiento de Fiama

Más tarde, Fiama se apoyaba en las rodillas de su soltero mientras lloraba para desfogarse de la tensión del momento. Finalmente, ambos se fueron juntos a la cama para que consiguiera poder dormir después del disgusto porque, si estaba sola, iba a entrar en bucle y no iba a poder descansar.

"Me siento fatal porque he dicho un montón de barbaridades, he sido mala y encima mi novio me ha engañado. No me gusta hacer daño a la gente y lo he hecho. Yo he hecho daño y me lo han hecho a mí, solo quiero irme a casa", confesaba en su momento a solas. Y es que, a la canaria le preocupa que el comportamiento de Alejandro fuese exactamente el que adelantó que iba a ser Julián.

A la mañana siguiente, Fiama reflexiona sobre la confesión que le hizo Susana: "Si es verdad, yo no quiero estar con él más". Algo que le pareció "bien", e incluso "normal", a su compañera Fani.

Fiama pide disculpas a Susana

La canaria se acerca hasta el sofá para pedirle a Susana si pueden hablar sobre lo sucedido. "Lo primero, te quiero pedir perdón porque no tiene ningún sentido que critique a la gente que quiera hacer daño y luego te lo haga yo a ti gratuitamente", le confiesa.

Unas disculpas que se cree la murciana pero que, sinceramente, opina que eran comentarios que tenía "dentro": "No me creo que estés arrepentida de hacerme daño, me creo que estés arrepentida de tu actitud".

Para Susana este enfrentamiento ha sido un punto final para su relación: "Tampoco quiero que se cree un drama de esto, ni me voy a poner a pelear con nadie, ni voy a estar mal contigo. Me dolió porque lo vi muy dañino y con mucha maldad. Por mi se acabó el tema, no quiero saber más".