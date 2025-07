Así fue la primera hoguera de la famosa colaboradora: tensión, lágrimas... y un momento que pasó a la historia de 'LIDLT'

La entrada de Marta Peñate a 'La isla de las tentaciones 2' no pasó desapercibida para nadie. La colaboradora mantuvo un tenso choque con una tentadora nada más entrar mostrando así su fuerte carácter y de lo que 'está hecha'. Pues bien, su primera hoguera no iba a ser menos, esta vez dejándonos un momentazo en toda regla y desatando una de las situaciones más virales que recordamos de la segunda edición del reality.

Sandra Barneda nombraba a la colaboradora y esta, muy atenta, daba el pistoletazo de salida a las primeras imágenes del que era su novio en aquel entonces -Lester- en la otra villa. Unas imágenes que, aunque al principio parecían alentadoras (Lester confesba que no le importaría cambiar de tentadora tras la entrada de Andrea Gasca, algo que aliviaba a Marta Peñate, pues esta había tenido un fuerte enfrentamiento con dicha tentadora), posteriormente no serían del todo buenas para Marta que digamos.

El clásico "pinocho" de Marta Peñate

"Es una persona conflictiva. Tiene un carácter bastante jodido, la verdad", eran las palabras de Lester desde la otra villa que enfurecían a Marta Peñate. Pero las palabras de Lester ante Andrea no acabarían ahí: "Precisamente, por eso estamos aquí". Esto último hacía saltar por completo a Peñate: "Y te crees que estamos aquí por mí, ¿de verdad? Encima se autoengaña, pinocho".

"Estamos aquí porque él me ha engañado mil veces. No estamos aquí por mí, estamos aquí por él. Me parece bien que se lo pase muy bien... yo también me lo voy a pasar bien, verás que fiesta vamos a tener aquí", decía Marta Peñate, conteniéndose.

Las imágenes no acabarían ahí: Lester seguiría con sus confesiones, esta vez ante la tentadora con la que Marta Peñate protagonizó un duro enfrentamiento. "Si le molesta que vaya de un lado para otro... no me cuadra. Me abriste los ojos. Creo que eres una tía con la que se puede hablar", subrayaba un Lester muy cariñoso con la tentadora.

"Hace mucho tiempo que no me hace feliz"

Estas últimas imágenes provocaban las lágrimas de Marta Peñate: "Me molesta que se autoengañe. No tienes ni idea Sandra de todo lo que me ha hecho, te lo juro. Hace tiempo, mucho tiempo, que él no me hace feliz. Claro que estoy enamorado de él, pero se me está quitando todo. Son 11 años de mi vida, por favor", decía una Marta Peñate llorando a mares.