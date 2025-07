Recordamos cuando Melyssa Pinto no pudo ocultar su frustración al ver a Tom teniendo acercamientos con Luzma

Críticas a Melyssa Pinto por su actitud durante la escapada romántica con Mario Casas

¿Quién no recuerda la frustración de Melyssa Pinto cuando vio por primera vez los acercamientos de su novio Tom Brusse con varias tentadoras? En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia rescatamos el llanto desconsolado de la concursante de 'La isla de las tentaciones 2' y su posterior abandono de la hoguera.

Una Melyssa llena de miedo se dispone a ver junto a sus compañeras las primeras actitudes que tuvo Brusse en el 'reality' de Telecinco. Sandra Barneda le pregunta que por qué está nerviosa, a lo que la catalana responde que su inquietud viene de los celos y su lado más emocional. "No sé como me va a sentar. Espero que no me haga daño porque yo no se lo voy a hacer a él", le comentaba a la presentadora del programa.

"O me respeta o no vuelve a entrar nunca más en mi casa"

Pinto era clara -y así se confirmó con el paso del tiempo-. "O me respeta o no vuelve a entrar nunca más en mi casa", aseguraba. Mayka le pedía que mantuviese la calma antes de darle al 'play'. Pero la situación le pudo a Melyssa.

"Mi novia es celosa. Le molesta cuando digo que una chica es guapa y para no destrozar nuestra relación miento", le dijo Tom Brusse al resto de tentadoras. "Si miras a una chica por la calle, ¿se te pone loca?", le preguntaban, a lo que el otro respondía: "como los caballos".

Melyssa Pinto empezó a sentir nerviosismo y frustración al escuchar estas palabras del que era su pareja. Pero lo peor estaba aún por llegar. En la piscina, el participante decide lanzarle un beso en la nariz a Luzma. Nada más verlo, Melyssa entra en un estado de 'shock' y empieza a llorar desconsoladamente. Llega incluso a quitarse los zapatos en un arrebato donde se mezclan el dolor y la desilusión. "Me da igual, no quiero saber nada más ya", decía mientras continuaban saliendo imágenes de Luzma teniendo más acercamientos con Tom.

Así que Melyssa lo tiene claro. Decide huir de la hoguera -al más puro estilo Montoya años después-, llena de rabia y de indignación. "¿Tú te crees que le tiene que chupar la puñetera cara y tiene que dejarse?", se cuestionaba. "Le odio", agregaba.

Pinto lanza que su novio le iba a tratar "como ella a él". Marta Peñate, al ver las imágenes en esta dura hoguera, compartía que estaba totalmente "petrificada". Este fue el inicio de una dura ruptura para Melyssa. "Quiero que sus padres vean esto para que le de vergüenza. No puedo pasar por esto...", decía.