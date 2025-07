La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' descubrió algo durante las presentaciones de las tentadoras que le dejó en shock

Melyssa Pinto no tendría un inicio de 'La isla de las tentaciones' deseado que digamos. La exparticipante del reality, durante las presentaciones de las tentadoras, descubriría algo totalmente inesperado para ella que provocaría sus lágrimas, quedándose en shock y sin llegar a creerse lo que le estaba ocurriendo. Además, afectaría de manera directa a su relación con Tom Brusse.

Y es que cuando Liseth (tentadora de la segunda edición) apenas había articulado palabra, Tom Brusse ya le avisaba a Melyssa: "La conozco". "¿Ah sí?", preguntaba Pinto, sin esperarse lo que ocurriría a continuación. La tentadora en cuestión hacía el 'paseito' clásico y, tras decir cómo se llamaba, señalaba su edad y confesaba que era "la mezcla perfecta entre Canarias y Colombia".

"¿Has tenido algo con ella?", le preguntaba Melyssa Pinto a Tom Brusse, temiéndose lo peor. Este lo negaba de manera rotunda: "Nada, te lo digo. La conozco de Madrid". Sandra Barneda les preguntaba qué ocurría, puesto que la tensión se mascaba en el ambiente y Melyssa desvelaba que le preocupaba las palabras de había dicho su novio asegurando que la conocía.

"Tom, tú ya estabas con Melyssa y viniste a donde estaba yo en una discoteca en Madrid y nos besamos... y estuvimos toda la noche", confesaba la tentadora. Estas palabras hacían estallar todo por completo. Tom Brusse, para salir del paso, le preguntaba a la tentadora lo siguiente: "¿Nos besamos? Ah, muy bien". Y Melyssa, por su parte, fuera de sí, le preguntaba a su novio si todo eso ocurrió cuando estaba conquistándola a ella.

Las lágrimas de Melyssa Pinto

"Tengo testigos", señalaba la tentadora, muy segura de sus palabras. Melyssa estallaba, pidiéndole explicaciones a su novio y sin obtener ninguna respuesta clara de ello. "A ver si me lo haces entender porque no lo entiendo", decía la joven, que no le valían las explicaciones de Brusse señalando que, cuando está en Madrid, intenta "conocer a gente". Melyssa rompía a llorar: "No me fio de ti".

Esto supondría para ella un tremendo bache en su inicio y sobre todo, en su primera fiesta en la villa, que se encerraría en la habitación superada por la situación: "No puedo más, no voy a aguantar", subrayaba entre lágrimas.