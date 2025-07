Miguel Salazar Madrid, 25 JUL 2025 - 09:00h.

Recordamos el momento en que Melyssa Pinto cortó su relación con Tom Brusse

Así fue el tremendo estallido de Melyssa Pinto al ver las primeras imágenes de su novio Tom en la otra villa: Terminó abandonando la primera hoguera

Compartir







Uno de los momentos que más serán recordados de todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones' es aquella hoguera de confrontación entre Melyssa Pinto y Tom Brusse.

La catalana había solicitado encontrarse con el que era su pareja para zanjar su relación y entender qué ocurría realmente después de haberse besado con Sandra Pica en la villa. Melyssa necesitaba una explicación, la recibió y dio una lección de amor propio.

"Después de lo que has hecho agachas la cabeza"

Se encontraba nerviosa, pero con más fuerza que nunca. En un primer momento, Tom intentó pasar desapercibido y apenas saludó a la que era su novia. Pero Melyssa no dudó en contestarle. "¿Me vas a mirar a la cara?", le preguntó. "No quieres escuchar nada", le decía Brusse. "Después de lo que has hecho agachas la cabeza", le lanzó con mucha indignación.

La influencer no pudo ocultar su rabia. Pasó del llanto a la frustración. "Tu compromiso es mentira, esto es una mentira así que te lo quedas porque no lo quiero", le dijo señalando la alianza de matrimonio que tenían. Pero entre tantos cruces de acusaciones -Tom le aseguró que no era feliz con ella-, Melyssa Pinto le dio un aviso. "Te vas a arrepentir, no he perdido nada. El que pierde es el otro", le aclaraba.

Más tarde volvía a la trsiteza. Su sufrimiento le marcó en aquellos días donde descubrió la infidelidad de Tom. "Lo siento mucho, pero contigo no era feliz", le señala él. Le aseguró que no quería más "celos" y que por eso cambió su actitud en la villa. "Lo que más me duele es seguir queriéndote. Te tengo rabia", le lanza ella.

"Yo soy mejor persona que él"

Pinto le decía que al menos esperaba otras respuestas. Pensaba que iba a "rogar amor" por ella, pero en ningún momento se le pasó por la cabeza que Tom le dijese que era infeliz en su relación.

Más de uno recordará aquellas palabras en las que Melyssa habló del amor propio y de la fortaleza para afrontar una infidelidad. "No lo sientas porque me das asco. Eres la peor decepción de mi vida, tienes un corazon podrido", le trasladaba.

Sandra Barneda le preguntaba si pretendía salir sola del 'reality' de Telecinco. Ella afirmó que se iba sin él, no sin antes decirle que había "subido de rango".

"Para mí acaba de perder todo el valor que tiene una persona y yo acabo de subir de rango, yo soy mejor persona que él", concluía.