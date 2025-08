Lara Guerra 01 AGO 2025 - 09:01h.

Marina y Jesús se reencontraron en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 3', un momento donde los reproches fueron los protagonistas. Llegó el momento de responder a la gran pregunta de Sandra Barneda, sin embargo tenían una conversación pendiente entre ambos, ya que tras cinco años de relación, los dos cayeron en la tentación.

Marina conoció a Isaac e intimó con él, algo que afectó encarecidamente a su pareja; por la parte de Jesús, se dejó llevar con Sthefany y después con Lara. Llegó el momento de reflexionar si la experiencia les sirvió para encontrar la chispa que habían perdido en su relación. Jesús ya se encontraba en la hoguera cuando aparecía Marina, ella quería darle un abrazo al reencontrarse, pero el rencor que albergaba su pareja le impidió dárselo: "Te digo buenas noches y me parece demasiado", le explica.

Marina quedó perpleja al ver la frialdad de Jesús: "Yo venía con pensamiento de darle un abrazo y dejar el rencor de lado. ¿Tú no sientes nada? ¿No se te remueve nada ni has sentido nada en toda tu experiencia? Me has demostrado que no sientes nada", a lo que él responde "la que no lo sientes eres tú".

La hoguera final se convirtió en un escenario de dardos entre la pareja, una guerra que acabó sentenciando la ruptura. Sin embargo, ella trató de pedirle disculpas por lo sucedido pero manteniéndose firme ante sus sentimientos Lobo: "Él me ha hecho sentir más cosas que tú en estos años. Te voy a pedir perdón porque he fallado, pero prefiero cien mil veces fallarte a ti que a mí".

"Pensaba que esta relación se podía salvar"

Pese al perdón de ella, Jesús se siguió mostrándose de la misma manera con Marina y los reproches aumentaron: "¿Sabiendo lo que tú has hecho tengo que pedirte perdón yo a ti?, a lo que ella le responde: "No te has dado cuenta de que en la relación yo estaba cohibida. dentro de ti sabias que estaba mal. Yo pensaba que esta relación se podía salvar, venía a encontrar esa chispa".

El momento de la decisión final se acercó y tras ver las imágenes de la pareja cayendo en la tentación, ninguno de los dos emitió alguna palabra bonita hacia su todavía pareja. La conversación estuvo marcada por las recriminaciones. Sandra Barneda dio paso a la gran pregunta: ¿Jesús quieres abandonar 'La isla de las tentaciones solo, con Marina o con un nuevo amor?, a lo que él con las ideas muy claras responde que "totalmente solo y libre".

Decidió irse solo porque la persona que tenía al lado "era la equivocada y me di cuenta de todo". Las lágrimas llegaron a la hoguera final tras escuchar esta dura decisión. Jesús finalizó su hoguera diciéndole a su expareja que le fuese bien. Por último, la presentadora le preguntaba a Marina cómo quería abandonar 'La isla de las tentaciones' y pese a que ella sentía una especial ilusión por Isaac, consideró que era un momento para volver a casa y reflexionar sobre todo lo ocurrido en la experiencia: "Estoy muy ilusionada, pero necesito acostumbrarme a esta nueva vida"