Laura Ceballo 04 AGO 2025 - 09:00h.

Esto fue lo que vieron en la tablet en la que fue la primera hoguera de la edición

Así fue el tenso encontronazo de Rosario Matew y Sandra Férriz la primera vez que se vieron: "¡Que se relaje!"

Compartir







Nada más llegar a Repúlica Dominicana, las cinco parejas protagonistas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' comenzaron a vivir la experiencia al máximo. El objetivo era ponerse a prueba y demostrar que, a pesar de ello, su amor era real y no había posibilidad alguna de caer en la tentación. Pero todo comenzó a cambiar con la primera hoguera.

Los chicos se reunieron con Sandra Barneda para ver, por primera vez, cómo se estaban comportando sus novias en su villa. Cuando le llegaba el turno a Josué Bernal, la presentadora le anunciaba que, en efecto, había imágenes de Zoe Bayona para él. Pero, además, hizo un inesperado apunte: "Alejandro, muy atento".

La tablet mostraba a una Tania y una Zoe disfrutando de la experiencia juntas, cercanas y viviendo el momento. En las primeras imágenes, se las podía ver en la piscina. Tania le abrochaba el bikini y ambas bromeaban: "Eso, ponme el culo en la cara". Acto seguido, Tania buscaba a Zoe en el sofá y se acurrucaba junto a ella: "Quiero amor, estoy cariñosa. Yo soy muy liberal", decía.

Después, aparecían juntas en la piscina, acercándose y mirándose fijamente. Y, más tarde, oliéndose el pelo. "¿En serio?", se preguntaba Alejandro. "Él tiene que entender que a mí también me gustan las chicas. Él tiene terror a que me líe con una tía. Y es que le puedo ser igual de infiel con un tío que con una tía, porque estoy más cómoda", reconocía Zoe en su villa.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Boix sufrió un tremendo bajón al ver las primeras imágenes de Rosario Matew con un tentador

Josúe: "A Zoe le gusta Tania"

Tras ver las imágenes, Alejandro no daba crédito: "Me acabo de quedar flipando". Por su parte, Josué no tenía ningún tipo de duda: "Este era uno de mis miedos. Y es que fuera una chica bisexual. Te lo digo claramente, le gusta Tania".

"Tú por lo menos te lo puedes imaginar, que sabes que tu novia es bisexual, pero yo veo esto... Sé que ella es muy luchadora del tema homosexual, se ha criado en Canarias, le gustan mucho las galas drags, es muy liberal... Pero no me ha comentado nunca que tuviera apetito sexual por otra mujer. La he visto cariñosa. Demasiado cariñosa", finalizaba Alejandro.