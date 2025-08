Laura Ceballo 04 AGO 2025 - 09:00h.

El pasado en común de Darío Sellés y la entonces novia de Álvaro Boix fue el motivo de la discusión

Cuando las parejas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' creían que su aventura estaba a punto de comenzar, el programa tenía una sorpresa inesperada para ellos. Hasta el momento solo eran cuatro, así que faltaba una quinta para completar el casting final. Sandra Barneda fue la encargada de darles la noticia.

"Ha llegado el momento de conocer a las personas con las que vais a convivir las próximas semanas", les anunciaba la presentadora. Allí aparecían Álvaro Boix y Rosario Matew. Sin haber pronunciado palabra, Sandra Férriz no parecía muy contenta con lo que veía: "No entiendo nada... Esta chica me suena mucho", decía.

"Tú a mí no, no me suenas. Darío me suena más", le contestaba Rosario. Sandra caía entonces en la cuenta de quién se trataba y no dudaba en estallar: "Ya, ya sé que te suena, cariño". Sandra Barneda le preguntaba entonces qué ocurría: "Esa chica se ha liado con mi novio. Que se relaje", explicaba la novia de Darío a todos los presentes.

Pero, lejos de quedarse callada, Rosario procedía a contestarle de nuevo: "Relájate tú, todos tenemos un pasado". Y, acto seguido, la presentadora le pedía que explicara de qué se conocían Darío y ella: "Hace un tiempo tuvimos una historia. Si no te lo ha contado tu novio, es problema tuyo y suyo, no mío".

El enfado de Sandra Férriz

La cara de Sandra hablaba por sí sola, y es que, en efecto, no estaba nada contenta con su presencia: "Yo no quería que metiesen a ninguna chica con la que Darío hubiera tenido algo". Rosario no dudaba en interrumpir y el enfrentamiento entre ambas continuaba: "A ver, cariño, es que las normas no las pones tú".

"Tú no me preocupas, tú me das igual", le contestaba Sandra. "Tú sí que me das igual, que ni te conocía. No me sabía ni tu nombre. Todos tenemos pasado", continuaba Rosario. Y, tras un sinfín de reproches, Sandra Barneda les daba la noticia: "No os esperábais que sucediera esto, pero quiero presentaros a la quinta y última pareja de 'La isla de las tentaciones'".