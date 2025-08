Rocío Belén Paleari 04 AGO 2025 - 09:20h.

¿Fantasía inocente o traición pactada? Salimos a la calle y las respuestas fueron tan jugosas como inesperadas

Además, las colaboradoras de 'Vamos a ver' nos cuentan si caerían ante la tentación de Brad Pitt

¿Amor eterno, pero con una cláusula de excepción? Hay quienes aseguran que la monogamia sigue viva, salvo por un detalle: los “permitidos”. Una fantasía compartida que dice: “Mira, amor, si me cruzo con Paco León y me tira los tejos… va a pasar”. ¿Hasta qué punto es real o solo un juego? ¿Lo tienen pactado las parejas o es más una broma con derecho a soñar? Micrófono en mano, salimos a la calle a comprobar cómo está el termómetro de los corazones. ¿Existe realmente el concepto del “permitido” en la pareja? ¿Y qué opinan los españoles y españolas al respecto? Las respuestas no tienen desperdicio.

Una pareja nos abre la puerta a su dinámica con una complicidad envidiable. Ella sonríe de entrada: “Me alegra que me lo preguntes”, dice mientras gira la cabeza hacia su marido. “¿Tú tienes una permitida de estas?”. Él, sin perder un segundo, suelta con picardía: “¿Yo? Un montón”. Y los dos se echan a reír. Gesto que resume algo más profundo que la broma: confianza, sentido del humor y una forma de vivir el amor sin demasiadas rigideces.

Una pareja joven nos da otra perspectiva: “Hombre, yo creo que sí, hemos venido a vivir la vida”, dice ella entre risas. Su chico asiente convencido: “Sí, claro”. Y entonces viene el remate: “La vida es una y nos queremos un montón y esas cosas, pero cariño, si me cruzo con Joe Jonas…”, se sincera ella. Él, lejos de molestarse, se ríe y concede: “Un día es un día”. Con ligereza y jugando entre lo real y lo hipotético, esta pareja comparte un mismo código. Cuando le preguntamos a él quién sería su “permitida”, no titubea: “Macarena García”. Y ella, lejos de ponerse celosa, refuerza: “Claro, hostia, es guapísima”. Punto para ellos. Las fantasías no solo no se ocultan, ¡se celebran!

Pero no todo el mundo se lo toma como un juego simpático. Para algunos, este tipo de acuerdos puede ser una puerta a la desconfianza o a la confusión. Porque, claro, ¿qué pasa si ese permitido deja de ser una estrella inalcanzable y se convierte en alguien de carne y hueso que un día aparece en una fiesta?

Los “permitidos” en la pareja podrían ser simplemente eso: un juego. Una manera de desdramatizar el deseo, de reírse juntos y de ponerle un poco de picante a la rutina. Pero también es cierto que no todas las parejas juegan con las mismas reglas. Y ahí está el truco: que cada uno pueda establecer las suyas sin herir ni traicionar. Lo importante, según lo que escuchamos en la calle, parece ser la complicidad. Reírse juntos, contarse las cosas y, sobre todo, tener claro que los pactos —explícitos o no— son cosa de dos. Dale play al vídeo para descubrir si es una fantasía inocente o una zona gris.

Si de permitidos y tentaciones se trata, no podía faltar el reality 'La Isla de las tentaciones'. No todo lo irresistible es famoso... Hay mucho tentador que se parece a Brad Pitt. Le preguntamos a la gente si se animaría a participar de un programa donde la fidelidad es puesta a prueba. Porque, claro, lo del permitido muchas veces se dice con la boca pequeña... sabiendo que las posibilidades de que tu amor se cruce con Angelina Jolie son prácticamente inexistentes. Lo primero que nos dijeron fue algo que la mayoría de los seguidores del programa ya saben: “Te pone a prueba”. Y no les falta razón. Porque irte a un reality donde tu relación se enfrenta a la testosterona ajena, los trajes de baño minúsculos y las cámaras encendidas 24/7… pues sí, es una prueba. Y no precisamente tipo test de opción múltiple. Dale play al vídeo y descubre la respuesta.

