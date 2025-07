Giovanna González Pérez, Marta López y Alexia Rivas revelan cómo manejan la idea de tener un permitido en la pareja. ¿Juego inofensivo o línea peligrosa?

Estás en pareja, todo va bien, hay amor, respeto, complicidad… pero de pronto se abre una puerta en el ascensor y ahí está: Brad Pitt. En bata. Mirándote como en 'Leyendas de pasión'. ¿Se lo contarías a tu pareja? ¿Lo dejarías pasar? ¿O te aferrarías al viejo dicho de “esto no cuenta porque es famoso”?

La pregunta puede parecer un juego, pero cuando se plantea en el plató, cada una responde según su estilo, sus principios y —por qué no decirlo— sus fantasías. En 'Vamos a ver' quisimos saber qué opinan las colaboradoras sobre los llamados “permitidos”: esas excepciones platónicas que algunas parejas aceptan por tratarse de personas —casi—inalcanzables.

Y claro, salieron a relucir nombres como Brad Pitt, George Clooney, y más de una anécdota que demuestra que, incluso cuando se habla en broma, hay mucho de verdad detrás de estas listas de famosos irresistibles.

Alexia Rivas: “Las relaciones ya son abiertas, pero de una parte sola”

Siempre directa, Alexia Rivas fue al grano con su reflexión sobre los límites en la pareja y cómo, a veces, estos son más flexibles de lo que parece. “Si te van a poner los cuernos sin que tú te enteres, por lo menos, entérate”, soltó entre risas. Y añadió: “Si es que las relaciones ya son abiertas, pero de una parte sola”.

Eso sí, también tuvo tiempo para el romanticismo. “Yo si estoy super enamorada no tengo ojos para nadie”, se sinceró, dejando claro que, más allá de las bromas, el amor verdadero te cambia el radar… incluso aunque se te cruce Brad Pitt por la Gran Vía.

Giovanna González Pérez: “He intentado hacer listas de permitidos con mis parejas… pero no quieren”

Para Giovanna, la idea del permitido no solo es un tema divertido, sino también un ejercicio de sinceridad con la pareja. “¿Te puedes creer que yo siempre he intentado que mis parejas hagan una lista de si nos encontramos con fulanita, quién es tu fantasía, pero nunca me han querido decir?”, se lamentó.

Eso no le impide tener claro que, si algún día la situación se diera, ella lo tiene previsto: “Los nombres están ahí pensados por si en algún futuro, quién sabe”. ¿Y quién lidera su lista en este momento? “He ido cambiando tantas veces de permitido, según me voy haciendo mayor… creo que Brad Pitt ahora mismo está en el top”.

Marta López: “Si se encuentra a George Clooney, haz lo que quieras”

Con su estilo relajado Marta respondió: “Siempre se ha dicho: cariño, si me encuentro con Brad Pitt yo te dejo, pero se dice con la boca pequeña porque sabés que no va a pasar”. Y añadió una reflexión que muchas podrían compartir: “Creo que ya cuando llegas a una edad, tienes ya media vida hecha con tu pareja… da igual, si se encuentra a George Clooney, haz lo que quieras”. Un guiño al paso del tiempo y a cómo las prioridades (y las urgencias) cambian con los años.

Eso sí, ahora mismo no está para fantasías: “Yo es que ahora mismo, recién casada, estoy en un momento de mi vida que no quiero nada con nadie”.

