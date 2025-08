Laura Ceballo 06 AGO 2025 - 09:01h.

Nico y Gal·la fueron, sin duda, dos de los grandes protagonistas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras dos años y medio de relación, decidieron formar parte de esta aventura para poner a prueba su amor. Durante los primeros días en sus respectivas villas, Nico empezó a dejarse llevar y a disfrutar al máximo de la experiencia, mientras Gal·la no conseguía sacar a su novio de la cabeza.

La segunda hoguera supuso un antes y un después. Gal·la, al ver las últimas imágenes de Nico con las tentadoras, sintió que su relación corría peligro y no dudó en pedir a Sandra Barneda una hoguera de confrontación.

La presentadora visitó la villa de los chicos para hacerle llegar la noticia a Nico. Desde el primer momento tuvo serias dudas sobre si acudir o no al reencuentro con Gal·la. Tantas, que no dudó en pedir a ayuda a sus compañeros, que le aconsejeron que fuera valiente y acudiera a la hoguera para dar a su novia todas las explicaciones que considerara convenientes.

Llegado el gran día, Gal·la esperaba en su asiento la llegada de su novio. Sandra Barneda le daba la bienvenida y le preguntaba qué supondría para ella que Nico no aceptara su invitación: "Dudo mucho que no lo haga, pero creo que me dolería más que no viniera a aquí, a que me dijera que todo lo que está haciendo lo está sintiendo de verdad".

Sin esperar mucho más, la presentadora le anunciaba que había llegado el momento de descubrirlo. Pero pasaban los segundos y Nico no aparecía al final del pasillo. "Lo siento mucho, pero Nico ha decidido no aceptar tu invitación", resolvía Sandra Barneda.

La reacción de Gal·la

Al descubrir la decisión de su novio, Gal·la vivía un antes y un después en su relación: "Es un cobarde. Porque sabe que si viene a aquí se le van a caer los pantalones. Es un cobarde que no lo sabe ni él mismo. Está confirmando la persona que es. ¿Y te digo una cosa? Ahora que sé que no viene, mejor para mí. Porque para mí la experiencia va a empezar ahora".

"Para mí, ahora, va a empezar a tener miedo de perderme, porque voy a llevar mi relación al límite y lo tengo muy claro", aseguraba antes de volver a la villa y de dar un giro de 180 grados a su paso por el programa.