Laura Ceballo 06 AGO 2025 - 09:01h.

Durante la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', las chicas recibieron una visita de Sandra Barneda que no esperaban. La presentadora apareció por sorpresa en su villa y les anunciaba que necesitaba hablar con ellas a solas. Una vez estaban reunidas, les transmitía el motivo de su visita: "Dada la importancia de lo ocurrido en las últimas horas, es necesario que todas prestéis mucha atención a las imágenes que tengo que enseñaros".

Sandra Barneda se acercaba a ellas y les entregaba la tablet. En las imágenes aparecía Darío Sallés, novio de Sandra Férriz, haciendo una importante confesión en su villa junto a sus compañeros y a algunas tentadoras: "Una semana antes de venir aquí, yo me enteré de que ella me puso los cuernos. No me enteré por ella. Le dije que no podía seguir con ella, que lo dejábamos. Sandra me dijo que fue un fallo y que veníamos a la isla porque era la mejor situación para arreglarlo", decía.

"Ella me pidió que yo no hiciera esto público, imaginaos lo que he tenido que pasar... Jamás pensé que me iba a fallar", finalizaba mientras rompía a llorar en el salón de su villa.