Mario González cayó en la tentación con Valeria y Laura Casabela, con Adri

Laura Casabela y Mario González llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ tras haber vivido varios baches en su relación y con la firme intención de salir juntos y reforzados. Pero pronto aparecieron las dudas y fueron los primeros en sobrepasar los límites que ellos mismos se habían puesto.

Laura se fijó en Adri casi desde el principio. Se sentía muy cómoda con él y la encantaba que fuera tan cariñoso. La hubiera encantado estar en esa situación con su novio, pero él no era así. Según pasaban los días se iban acercando, hasta que después de la primera hoguera decidió cruzar los límites.

A Laura no le gustaron nada las imágenes que vio de su novio en la hoguera y, cuando volvió a la villa de las chicas, estaba destrozada. Adri fue su gran apoyo y, al final, una cosa llevó a la otra y acabaron besándose, provocando que la luz de la tentación se encendiera en Villa Paraíso.

Mario cae en la tentación con Valeria

A Valeria le encantó Mario desde que le vio por primera vez y fue a por él a saco desde el primer momento. Al final, las dudas sobre Laura y que la luz de la tentación no parara de sonar acabaron por llevar a Mario a dejarse llevar. Se besó con Valeria, aunque también la advirtió de que seguramente al día siguiente se arrepintiera de haberlo hecho.

Los dos habían caído en la tentación y era la hora de enfrentarse a las imágenes de sus parejas en la hoguera.

Laura decidió intentar aclarar las cosas y darle una oportunidad a su relación a pesar de todo lo ocurrido, por lo que decidió pedir una hoguera de confrontación. Mario aceptó la oferta y los dos se encontraron cara a cara para intentar resolver todas sus cuentas pendientes.