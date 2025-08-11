Las chicas tuvieron que expulsar a una pareja para dejar sitio a Ana Nicolás y Cristian López

Las hogueras en ‘La isla de las tentaciones’ nunca son como las parejas se esperan. Aunque se hayan preparado mentalmente para lo que ocurre en ellas siempre les sorprenden. Pero lo que ni por asomo podían haber visto venir fue lo que les ocurrió a Sara García y a Manuel Úbeda en su segundo encuentro con la tablet.

Tras ver las imágenes y cuando las chicas pensaban que por fin podían volver a la villa, Sandra Barneda les dijo que antes debían tomar una importante decisión. De repente, un chico y una chica aparecieron por el camino de hogueras y, para sorpresa de todas, se besaron. Eran pareja. Pero los cinco asientos de la hoguera estaban ocupados, ¿qué significaba eso?

La presentadora les informó a las chicas de que Cristian López y Ana Nicolás se sumaban a la aventura, pero que para que ellos entraran alguien debía salir… y quedaba en sus manos. Muy impactadas, acabaron decidiendo que quien debía abandonar el programa era Sara García. “Aquí se viene a poner a prueba una relación y considero que la persona que no va a conseguir hacerlo nunca es Sara”, explicó Laura Casabela. Sus compañeras la apoyaron, lo que significaba que Sara y también su novio, Manuel, ponían punto y final a su aventura.

El reencuentro de Sara García y Manuel Úbeda tras su expulsión

Al terminar la hoguera de los chicos, Sandra Barneda le pidió a Manuel que se quedara. Él lo hizo, muy sorprendido. Pero aún más boquiabierto se quedó cuando vio aparecer a su novia. Ella le explicó lo que había ocurrido: “Las chicas sienten que a nuestra relación no le hace falta esto. Yo no me he integrado como ellas, no he tenido una conexión con nadie”. Él dijo que estaba en una situación similar y los dos abandonaron el programa de la mano.