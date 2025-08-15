Te echaba a de menos, no necesito tentarme porque eres el amor de mi vida, considero que tengo a la mujer de mi vida en mi vida", decía Javi a su chica

Las lágrimas de Claudia Martínez al ver cómo Javi Redondo no podía disfrutar de la experiencia: "Me duele tanto verle así"

El reencuentro de Claudia Martínez y Javi Redondo en 'La isla de las tentaciones' estuvo plagado de sentimientos encontrados. Y es que Javi no pudo disfrutar de la experiencia temiendo perder a su chica, sin embargo, la condición de ella para que continuaran su relación es que mostrara cierta independencia...

"¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me has hecho esto a mí?", preguntaba Javi a Claudia tras verla besando a otro chico, pero ella le recordaba: "Hemos venido para que intentaras estar bien sin mí".

Él asentía, pero decía estar superado por sus sentimientos: "Te echaba a de menos, no necesito tentarme porque eres el amor de mi vida, considero que tengo a la mujer de mi vida en mi vida", respondía.

Por su parte, Claudia insistía en que no se había "liado" con otro chico, solo que se había acercado a Álvaro porque le hacía reír, algo que ya no le sucedía con Javi. Además, le afeaba que se hubiera plantado en su villa por sorpresa: "Me llamaste mueble y me pareció ver un beso", se defendía él.

"Estoy agobiada porque estamos 24/7 juntos y me vienes a buscar", se quejaba ella mientras él le reprochaba: "No entiendo por qué has dormido con un tío con el que me has faltado al respeto"; "he dormido con él pero no ha pasado nada, estuvimos hablando", replicaba ella".

Para Claudia, la forma de querer de Javi era quererla "mal" y le pedía que fuera "el de antes": "¿Podrías?"; "sí", respondía él.

La decisión final de Javi y Claudia en 'La isla de las tentaciones'

Así, llegaba el momento de tomar su decisión final: "Yo me quiero ir de aquí con la mujer de mi vida, quiero demostrarle que el Javi del principio está de vuelta", decía y le prometía que era la última oportunidad que le pedía.

"Siendo honesta conmigo misma, lo miro y lo quiero tanto... He aprendido a valorarle más porque tengo una suerte increíble de tener un chico que solo tiene ojos para mí a pesar de que a veces no me quiere bien, confío en que cambie", comenzaba a decir Claudia, que le daba esa última oportunidad que él le reclamaba: "Te lo juro que es la última, Javi, yo quiero estar con él pero quiero estar con mi Javi".

Él la abrazaba pero ella le reclamaba algo más antes de marcharse juntos: "Tienes que prometérmelo, Javi, no puedo más".