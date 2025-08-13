Laura Ceballo 13 AGO 2025 - 09:00h.

Claudia Martínez y Javi Redondo decidieron participar en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' con el objetivo de reforzar su relación. Su misión era la de conseguir establecer una confianza que les permitiera desarrollar su vida en pareja con normalidad. Pero, para ello, ambos debían vivir la aventura dejándose llevar, algo que no ocurrió.

Por su parte, ella encajó a la perfección con sus compañeras, y pronto comenzó a conocer de la misma manera a todos los solteros con los que compartían villa. Todos se relacionaban entre ellos y comenzaban a entablar conversaciones para conocerse mejor.

Pero él no conseguía hacer lo mismo. Aunque tuvo muy buena relación con sus compañeros, no se relacionaba con las chicas de su villa y, en muchos momentos, tampoco lo hacía con ellos para evitar situaciones incómodas, llegando incluso a marcharse a su habitación en mitad de las fiestas para meterse en la cama y dormir.

Tras varios días de aventura, llegaba el momento de enfrentarse a una nueva hoguera. Sandra Barneda anunciaba a Claudia que había imágenes de Javi para ella, que decidía verlas junto a sus compañeras. La tablet empezaba a reproducir entonces los vídeos de Javi en su villa.

"Apartadísimo todo el rato"

En ellos se podía apreciar a un Javi solitario, que se apartaba en las fiestas e incluso huía de cualquier tipo de contacto. "Está como apartadísimo todo el rato. Otra vez... Es que no sabe afrontar esto", comentaba Paola.

Al finalizar las imágenes, Claudia, que no había podido evitar romper a llorar, tomaba la palabra: "Me duele tanto verle así... Y en parte me siento súper culpable porque es desde que está conmigo. A veces pienso que igual tengo que dejarle para que él esté bien, pero él me dice que no, que va a cambiar", confesaba a la presentadora entre lágrimas.