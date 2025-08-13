Laura Ceballo 13 AGO 2025 - 09:00h.

La presentadora comunicó a la participante en una de las hogueras la decisión del programa

El paso de Tania Déniz por la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' fue, sin duda, una auténtica montaña rusa. La tinerfeña llegó a República Dominicana dispuesta a reforzar su relación con Samu Chávez, pero todo cambió cuando Hugo Paz apareció por sorpresa en su villa para convertirse en tentador VIP.

Nada más verse, ambos sintieron una conexión que, con el paso de los días, iba en aumento. Cada vez estaban más cerca, tanto que llegaron a convertirse en uña y carne y a disfrutar continuamente de cada momento juntos. Una noche, durante una de las fiestas, ella abandonaba el salón para dirigirse al baño y él salía detrás y entraba con ella.

Ambos coincidieron por unos instantes en el baño, algo que no está permitido por la ausencia de cámaras. Y, aunque más tarde se dieron el que fue su primer beso en las hamacas de la piscina, esto no pasó desapercibido para el equipo del programa, que no dudó en ponerle una sanción.

Tania Déniz, sin imágenes de Samu Chávez

Eso sí, Tania no conoció su penalización hasta que no vivió su siguiente hoguera. Cuando le llegó su turno, la entonces pareja de Samu Chávez no se esperaba lo que iba a ocurrir. Sandra Barneda le anunciaba que había imágenes de su novio para ella y, acto seguido, le transmitía la noticia: "Aceptaste vivir la aventura de forma sincera y honesta", comenzaba.

"Conoces perfectamente las normas de 'La isla de las tentaciones' y aún así te las has saltado. Estuviste en el baño con Hugo, cuando sabes que está terminantemente prohibido. Hoy no vas a ver imágenes de Samu", le decía comunicándole así su sanción.