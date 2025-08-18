Supervivientes 18 AGO 2025 - 18:14h.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano regresa a Honduras tras su paso por ‘Supervivientes’ en el año 2017 y se propone solucionar una cuenta pendiente

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Tras la confirmación de Jessica Bueno como primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025', desvelamos el nombre del segundo participante confirmado del reality: Gloria Camila. La actual colaboradora de ‘Tardear’ regresa al reality en el que ya participó en el año 2017 y confiesa que, tras su primer paso por el programa, tiene “una espinita clavada” porque cree que no lo dio todo y ahora está dispuesta a solucionarlo.

El único miedo de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars'

“Soy Gloria, vengo más fuerte que nunca y este año concurso en ‘Supervivientes All Stars’, nos anuncia ella misma en su vídeo de presentación y advierte que nada le parará: “No le tengo miedo ni al hambre ni a las tormentas ni a los bichos, bueno sí, exceptuando a las arañas”.

Cree que en su primera experiencia como concursante pudo aportar mucho más y ahora quiere cambiar: “Vengo a superarme, vengo fuerte mentalmente y emocionalmente así que espero darlo todo”.

Además, tiene otro objetivo y es darse a conocer ante el público tal y como es: “Espero que me conozcáis al 100%, poder superarme y sorprenderos”.

Jessica Bueno, primera concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

La modelo era la primera confirmada y, tras su paso por el reality en 2011, advierte que regresa "más fuerte que nunca" y que no le tiene miedo "a nada".