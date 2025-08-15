La ira de Tania Déniz tras descubrir la infidelidad de Samu: “¡Que se le ocurra llorar cuando me vea!”

A pesar de todo, Samu quiso irse con Tania, pero fue ella quien decidió dar carpetazo a su relación

Poco antes de su hoguera final, Tania Déniz fue testigo de la traición de Samu Chávez, que pasó de los besos a intimar con una de las solteras en la cama… Unas imágenes que destapaban la ira de su chica y que resultaban determinantes en su decisión final.

“¿Lo están haciendo? ¡Qué asco!”, decía Tania a sus compañeras y se quejaba: “¡Y yo conteniéndome por no hacerle daño! Por un p*** calentón”.

“¡Que se le ocurra llorar cuando me vea!”, se quejaba la participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se levantaba y se iba de su sitio, echándose las manos a la cabeza. Poco después era su compañera de experiencia, Claudia, la que iba a su encuentro para calmarla.

“Es que es verlo y estar mal, estoy cansada, me apaga”, se quejaba la participante hablando con Sandra Barneda: “En la villa, con Hugo, me duele la boca de tanto reírme, no actúo por venganza, yo ya sentía algo, pero me he frenado por respeto y sé que duele, solo piensa en él, nunca ha pensado en mí”.

La hoguera final de Tania y Samu

Finalmente, tras su reencuentro en la hoguera final, Samu decidía que quería irse con su novia a pesar de haber intimado con otra chica, pero era Tania la que decidía romper la relación: “Saldríamos peor de lo que vinimos, te voy a mentir si no te dijera que me gustaría ver a Hugo fuera”, confesaba.