Recordamos cómo fue el surrealista reencuentro de la madre de Elena Adsuara con David Vaquero en la que le recriminó haber sido infiel

Una decisión por parte del programa que marcaría un antes y un después en la 'relación' entre las dos villas: "Es la primera vez que lo hacemos"

Una vez David Vaquero tomó la decisión de saltarse todos los límites con María Brunn y Elena Adsuara tuviese un insólito percance al ver las imágenes de su infidelidad, el programa tomaba la decisión de organizar una hoguera de confrontación sorpresa. Eso sí, los protagonistas de la misma no iban a ser la pareja, si no David Vaquero y su suegra.

Sandra Barneda daba por finalizada la hoguera a todos excepto al albaceteño, para quien 'La isla de las tentaciones' tenía una sorpresa. Preocupado, David agachaba la cabeza expectante de saber quién era la persona que quería tener unas palabras con él. Por el pasillo se acercaba lentamente nada más y nada menos que su suegra, la madre de Elena Adsuara. Así fue su tenso reencuentro.

Los reproches de la madre de Elena a David

Con educación, ambos se saludaban con dos besos antes de dar el pistoletazo de salida a los reproches, los cuales no tardaron en llegar: "¿Qué has hecho?". "La he liado. Me he liado con otra chica", confesaba David.

Ante esta inesperada respuesta, Silvia le respondía ojiplática: "Osease, éramos la pareja de la Barbie y del Ken y el Ken me deja a la Barbie y te buscas a la muñeca chochona. Cambias a mi florecita y te lías con la muñeca chochona".

Acto seguido, la presentadora les anuncia que van a ver juntos imágenes de la experiencia de República Dominicana. "Buah tío, qué fuerte", apuntaba David Vaquero. "Yo creo que si te hubiese dado vergüenza no lo hubieses hecho, caballito de mar", le aseguraba su suegra. Él intentaba taparse los ojos, pero la madre de Elena Adsuara se negaba a que esto sucediese: "Mira tú, el caballito de mar sale a trotar. ¿Cuándo repites? Porque tienes las cosas claras con esta chica, ¿no?".

El albaceteño se justificaba diciendo que se había dejado llevar porque María Brunn le había gustado, un argumento que no sirvió a su suegra: "A mí me pueden gustar también los helados y me lo como o no me lo como. Sé que engordan y no son buenos para mí y, al final, puedo coger un empacho".

Sin embargo, al concluir la hoguera Silvia le deseaba lo mejor al que hasta ese momento era su yerno: "Espero que no te equivoques de la decisión que has tomado". Tras este momento, ambos abandonaban el lugar.