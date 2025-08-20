La reacción de Elena Adsuara a las imágenes de la infidelidad de David Vaquero pasó a la historia de 'La isla de las tentaciones'

¡Giro inesperado! Las chicas de 'La isla de las tentaciones 6' tuvieron imágenes de sus novios antes incluso de conocer a los solteros

Tras acudir a la hoguera de confrontación y ver las imágenes de la noche de pasión de María Brunn con su pareja David Vaquero, Elena Adsuara se levantaba desesperada de su sitio clamando al cielo entre lágrimas una explicación sobre lo que acababan de presenciar sus ojos: "Por favor, David. ¿Qué has hecho, tío? ¡Me dijiste que me querías!".

Por las palabras de la castellonense, esta no es la primera vez que vivía esta pesadilla en la que una pareja suya le era infiel pues repetía constantemente "Otra vez no. No me lo creo". Sus compañeras, preocupadas, le piden que se acerque de nuevo junto a ellas.

Al hacerles caso, Sandra Barneda le preguntaba cómo se encontraba, a lo que ella respondía entre sollozos: "Se acabó". Las chicas trataban de animarla con comentarios como "No merece nada, bebé. Nada" o "Qué cerdos". "Estoy en shock, no me lo esperaba para nada. Qué vergüenza tío, estaba con la persona equivocada y no me estaba dando cuenta. Menos mal que he venido aquí", le confesaba Elena a la presentadora.

Tras este momento, Sandra Barneda le informaba de que no había más imágenes para ella y procedía con la siguiente pareja sin imaginarse que ocurriría un percance que marcaría la historia de 'La isla de las tentaciones'.

"Lo mejor es que no vuelva a la hoguera"

Mientras todas atendían atentamente las imágenes de la pareja de Lydia, parece que algo no marcha bien con Elena. Con la mirada perdida en un punto fijo y sin previo aviso su cuerpo cae sobre su compañera. La castellonense acababa de sufrir un desmayo que dejó en shock tanto a las chicas como al equipo del programa, quien no tardó en acudir en su ayuda.

"Chicas, como habéis visto, Elena se ha desmayado y está en el servicio médico. Creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera", les informaba la presentadora.