La alarma ya había sonado en la villa antes incluso de que ellas conocieran a sus tentadores

Así cayó en la tentación David Vaquero con María Aguilar en 'La isla de las tentaciones 6': su primera noche de pasión

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 6' llegaron muy tranquilas a la hoguera de solteros. Aunque en su primera noche en la villa ya habían escuchado sonar la alarma, se pensaban que era porque sus novios habían hablado mal de ellas... ¡no porque ya estuvieran tonteando con las solteras!

Mientras ellas se contaban sus vidas, ellos ya estaban de fiesta con las tentadoras. Conociéndose, bañándose en la piscina e incluso tonteando. Fue por un jueguecito entre Álex y Yaiza por lo que sonó la primera luz de la tentación de la edición. Y todo eso fue lo que pudieron ver en las primeras imágenes de la edición.

"¡Hay una tablet!", exclamó Naomi. Y luego compartió con todos sus sospechas: "¡Las solteras ya están allí! Lo sabía, qué fuerte. Por eso sonó la alarma ayer", dijo. Los chicos no daban crédito y el único que se imaginaba por qué había saltado la luz de la tentación era David.

Las chicas, enfadadísimas al ver las primeras imágenes de sus novios

Las chicas se pusieron delante de la tablet y se quedaron de lo más sorprendidas (e indignadas). Ellos intentaron calmarlas, pero las chicas seguían enfadadísimas. "Parece que está soltero ya"; decía Marina de Álex tras ver el vídeo. "¿Tú de qué te ríes?", le increpó Naomi a su novio Adrián.

Luego fue el turno de las tentadoras, que entraron a escena para que diera comienzo la ceremonia de collares. En ella, tentadores y tentadoras le ponían un collar al chico o la chica que más les hubiera llamado la atención, lo que provocó más momentos de tensión. Al terminar, Elena comentó el hecho de que María Aguiolar le hubiera puesto el collar a David. "Sé que es una chica que le gusta y quiero ver hasta dónde llega con ella", comentó. A lo que él respondió: "Te lo voy a demostrar, pero no te vuelvas loca".