Ambos participantes de la sexta edición del reality se desataron a pocos días de llegar la hoguera final

"Yo quería estar con él toda la vida": Naomi y Adrián protagonizaron una desgarradora hoguera marcada por lágrimas y reproches

Naomi Asensi se mostraba contundente con Manu Napoli en cuanto a sus sentimientos. La valenciana quería hacer las cosas bien y en más de una ocasión, el italiano se llevó una cobra de la influencer. No obstante, en cuanto vio cómo Adrián -el que era su novio en aquel entonces- 'cruzaba la línea roja' con su tentadora (Keyla) no se lo pensó dos veces y se dejó llevar como nunca.

A poco de que la hoguera final llegase para Naomi y Adrián, la valenciana y Napoli nos dejarían el momento más caliente de toda la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'. Todo ocurría en una de las fiestas de las chicas, en donde ambos aprovechaban el final de la noche para meterse en la habitación y fundirse en apasionados besos.

"¿Qué me vas a enseñar?"

"Te va a flipar", le decía Napoli. "Me molesta la luz", señalaba, por su parte, Naomi. Una vez con todo apagado, las caricias, mimos y la pasión reinaba en la habitación de Naomi. "Ven conmigo", le decía el italiano, ante la expectación de Naomi. "¿Qué me vas a enseñar?", le preguntaba la exnovia de Adrián, expectante.

"No se va a ver nada", decía el italiano. Tras estas palabras, los dos protagonizaban una escena de sexo única en la ducha de la habitación de Naomi.

Posteriormente, antes de la hoguera final, Naomi se llenaba de dudas puesto que era consciente de que Adrián vería todas las veces que había mantenido sexo con Napoli. "No es necesario", decía Asensi. "Me ves a mí de espaldas dándote de espaldas, nada más", aseguraba Napoli, restándole importancia.