La primera hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 7'La primera hoguera de las chicas durante la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' fue un auténtico terremoto de emociones. Y es que, después de que los chicos recibieran la noticia por parte de Sandra Barneda de que no tendrían imágenes para ellos -por lo que su hoguera quedaba, de alguna manera, 'anulada'- tocaba el turno de ellas. "Bienvenidas. Gracias a la hoguera vais a conocer verdaderamente a vuestros chicos y, sobre todo, si estáis con la persona correcta", confesaba Sandra Barneda en aquel entonces, consciente del importante momento al que se enfrentaban estas.

En primer lugar, sería María Aguilar la que vería imágenes de David. En la tablet se podía ver a un David en actitud muy cariñosa con Zaira, tentadora. Caricias, miradas cómplices, conversaciones profundas y confesiones inesperadas. Pero sin duda, una frase de David haría estallar por encima de todo a María: "En verdad, mi novia no está en mi cabeza".

María no daba crédito: apenas llevaban una semana en 'La isla de las tentaciones' y ya había escuchado algo de la boca de David que, cuanto menos, le dolía. "Estoy enamorada hasta las trancas", señalaba una María completamente fuera de sí y que dejaba claro que David no tenía ninguna conexión con Zaira (su tentadora), sino que simplemente se la quería "follar y punto".

Posteriormente era el momento de Ruth, quien rompía a llorar al ver que Niko se dejaba llevar en su villa: "¿Eso es demostrar que el amor es verdadero?", subrayaba la exparticipante. "Lo que más me duele es la conexión que tiene con ella. Creo que no me está respetando. Pero estoy tan confiada y tranquila...", añadía.

Tocaba el turno de Ana Solma, que hacía aspavientos y reaccionaba de manera muy nerviosa al ver cómo Borja no se cortaba nada en los primeros juegos de las chicas en la villa. "Este se mete cada día con una. Va a dos bandas", apuntaba Marieta al ver las imágenes de Borja. Ana señalaba que para ser la primera hoguera, en su opinión, su novio Borja estaba yendo muy deprisa.

Las lágrimas de Marieta

Por último, Marieta vería unas imágenes de Álex Girona muy fogosas y calientes en la villa. "Y parecía tonto cuando lo compré", decía Marieta. A su vez, desvelaba al ver a Gabriella (la tentadora con la que más feeling tuvo Álex Girona) que la conocía. "Pensaba que era mala novia y me martilizo. Y no lo soy, ni mala persona", subrayaba Marieta, llorando a mares y poniendo fin así a la agitada primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 7'.