La hoguera final de confrontación entre María Aguilar y David Vaquero estuvo marcada, sin lugar a dudas, por una información que Zaira desvelaría a sus compañeras de villa y que vería la luz en el programa final. Y, por si fuera poco, la tentadora aparecería en plena hoguera para mostrar todas las pruebas de lo ocurrido: "¿Interrumpo algo?", señalaba la tentadora en el momento menos oportuno y ante la atenta mirada de María y David.

David le preguntaba directamente a Zaira si había existido entre ellos "tocamientos" y esta respondía de manera rotunda con un "sí". David estallaba: "No ha habido tocamientos en la vida". Pero Zaira no se quedaría callada: "Yo le he tocado, él me ha tocado...", subrayaba, tras lo que se acercaba a María y David y les ponía un vídeo en la tablet de dichos "tocamientos". "Noticias frescas", decía María, para romper el hielo.

María estalló como nunca ante David

Y es que, según le contaba Zaira a sus amigas de villa, a pesar de que no se tocaron como tal, ella "se abrió de piernas mientras David miraba". María estallaría y le pediría explicaciones a David: "Yo no hice absolutamente nada. Se fue al baño, pero yo ni la miraba. Si ella ha hecho eso yo qué quieres que le haga. Pero yo no hice absolutamente nada", aseguraba un David que posteriormente confesaría que la "miró dos segundos" y apartó la mirada.

Tras estas imágenes, María Aguilar solo podía "flipar" y dejaba claro que si los tocamientos hubieran existido, David no habría estado ahí sentado. Pero David le restaba importancia y Zaira echaba leña al fuego: "Yo no hago eso si a mí no me da pie. A mí me gustaba y me atraía y al final acabamos en ese punto por juegos anteriores".

Zaira se despedía tras desvelar todo y la hoguera entre David y María se incendiaba por completo, con María tachando de "cobarde" a David y este tildando todo eso de "surrealista". No obstante, al final, el amor podría con todo y los dos se irían juntos de la mano para continuar su aventura lejos de República Dominicana.