27 AGO 2025 - 09:00h.

¡Marieta dio rienda suelta a la pasión con Sergio por todo lo alto!

Así fue la explosiva entrada de Marieta y Álex Girona como pareja a 'LIDLT': "Quiero la bienvenida que merezco"

Marieta llegó a 'La isla de las tentaciones 7' para darlo todo. La actual ganadora de 'Gran Hermano Dúo 3' se mostró desinhibida en la villa en la que se hospedaba. La chica reality comenzó un tonteo con Sergio Aguilera, el agricultor murciano con el que también participó posteriormente en 'GH'.

En medio de una fiesta en la que la temática que reinaba era el estilo hawaiano, Marieta no se aguantó las ganas y le comunicó a Sergio que quería ir con él a la habitación. Entre flores de colores y faldas hula, la exnovia de Álex se metió en su cuarto con el agricultor para vivir una gran noche de pasión.

"Vamos al cuarto, creo que es el momento perfecto, ya te lo digo yo", le comentaba Marieta a su tentador. Cuando estaban a solas Marieta con total sinceridad le pidió a Sergio que se acostaran juntos: "Vamos a hacer el amor. Yo quiero hacer el amor".

Sergio, obedeciendo a su chica, se quitó la camiseta y se tumbó en la cama de Marieta. La actual ganadora de 'GH DÚO' apagó la luz y comenzó un tórrido momento entre los dos. Los gemidos de Marieta pronto empezaron a escucharse por toda la villa.

Los compañeros que todavía seguían de fiesta alucinaron cuando escucharon lo bien que se lo estaba pasando Marieta con Sergio. "¡Subid el volumen de la música!", gritaban riéndose las chicas y el resto de los tentadores de la villa. Mientras tanto, Álex y Gabriella tampoco perdían el tiempo en la otra casa.