Niko se vio envuelto un poco antes del ecuador de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' en muchas dudas: un tenso espejo con Ruth, sumado a que no podía ver imágenes de esta, hacía que pidiese una hoguera de confrontación.

Al verse las caras, Ruth se mostraría muy directa y, de entrada, no le daría un abrazo a Niko al verle. Tensión, reproches y un 'y tú más' continuo eran la tónica de la hoguera de confrontación, mientras Sandra Barneda atendía expectante a la tensa, sincera y, sobre todo, intensa hoguera que protagonizaban ambos.

Llegaba el momento más difícil, en donde Ruth y Niko se enfrentaban a las imágenes de ambos en sus respectivas villas. Ruth aseguraba una y otra vez que Niko no le había respetado y este se defendía como podía, aludiendo a que no se había liado con nadie y que no entendía cómo podía decir eso de él cuando ella también había tenido acercamientos.

FInalmente, ambos tomaban la decisión final de irse juntos, a pesar de vivir unos instantes de angustia finales tanto para Sandra Barneda como para la audiencia.

Sandra Barneda, exhausta

Sandra Barneda no podía ocultar su liberación cuando Niko señalaba que Ruth era "su vida entera" y que quería irse con ella. Liberación que posteriormente se transformaba en voz entrecortada y ojos vidriosos cuando Ruth confirmaba que se quería ir con Niko de 'La isla de las tentaciones'. Pero, sobre todo, la presentadora acabó exhausta tras la intensa hoguera que acababan de protagonizar los dos participantes del reality.