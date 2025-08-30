Tony Spina, concursante de 'Supervivientes All Stars': "El año pasado ganó Marta, este año me toca a mí"
Tony Spina participó en la edición del año 2014 del reality y vuelve a Honduras dispuesto a superar nuevos retos
“El año pasado ganó mi pareja Marta y este año me toca a mí, vamos a ser la primera pareja en el ganar el mismo reality”. Con estas palabras tan contundentes se enfrenta el italiano a su fichaje por ‘Supervivientes All Stars’.
Tras pasar una etapa muy complicada junto a su pareja, Marta Peñate, al intentar sin éxito convertirse en padres, Tony Spina pone tierra de por medio y se lanza a la aventura regresando a los Cayos Cochinos 11 años después.
¿Cómo conocimos a Tony Spina?
Tony Spina saltó a la fama en el año 2012 como pretendiente y después tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Desde entonces, Tony ha participado en distintos realities, tanto en España como en Chile, y ha sido pareja de rostros conocidos de la televisión como Oriana Marzolli o Makoke.
Tony Spina en 'Gran Hermano VIP 7'
El italiano también probó suerte en la casa más famosa de la televisión fichando por la sexta edición de ‘GH VIP’. En Guadalix, Tony se reencontró con su ex novia Oriana Marzoli y, aunque aguantó mucho tiempo dentro de la casa, acabó siendo expulsado en décimo lugar. Fue en este reality donde conoció a Makoke, con quien tiempo después comenzó una intensa relación sentimental que duró poco más de un año.
Tony Spina y Marta Peñate
Pero si ha existido una mujer que ha marcado un antes y un después en la vida de Tony es sin duda Marta Peñate, con quien mantiene actualmente una relación.
La pareja se conoció mientras ambos participaban en 'La Casa Fuerte' y ya allí sintieron una fuerte atracción que se ha mantenido hasta hoy. En 2021, Tony Spina y Marta Peñate hicieron oficial su relación y, poco más de un año después de confirmar que eran novios, la pareja se comprometió y empezaron a hablar de sus deseos de convertirse juntos en padres, algo que continúan intentando sin perder la esperanza.
Tony Spina tuvo que abandonar ‘Supervivientes 2014’
Tony Spina vuelve a cruzar el Océano Atlántico para regresar a los Cayos Cochinos. El italiano ya participó en la edición de ‘Supervivientes’ de 2014, una edición que, pese a esforzarse al máximo, tuvo que abandonar antes de lo deseado.
Durante una de las pruebas de recompensa, el concursante sufrió un percance por el que tuvo que ser atendido por el equipo médico de inmediato. Un doctor determinó que el concursante había sufrido una “rotura de fibras” durante la prueba, motivo por el que tuvo que retirarse de la competición: “Me encuentro dolido, molesto y decepcionado”, explicó.