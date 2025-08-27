Ana Carrillo 27 AGO 2025 - 17:49h.

Laura Cantizano, novia del exparticipante de 'La isla de las tentaciones', le ha hecho una confesión antes de su marcha a Honduras

El mensaje de Gorka Ibarguren a Rubén Torres al saber que va a participar en 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres es uno de los concursantes confirmados de 'Supervivientes All Stars' y regresa a Honduras con la intención de hacerse con la victoria después de haberla rozado en la edición de 2024, cuando quedó en segundo lugar por detrás de Pedro García Aguado en una reñida final. Será el jueves 4 de septiembre cuando lo veamos de nuevo en los Cayos Cochinos, pues esa noche se estrena en Telecinco la segunda edición del reality.

El bombero participa así en un nuevo reality tras haberse hecho conocido en 'Falso amor' y haber consolidado su fama en 'Supervivientes 2024' y 'La isla de las tentaciones 8', edición en la que mantuvo un romance con Bayan Al Masri, a la que dejó a su vuelta a España en septiembre del año pasado para iniciar un noviazgo con la que era una de sus íntimas amigas, Laura Cantizano.

Desde entonces, el también tatuador sale con esta catalana que se ha alegrado por su regreso a la televisión, pero que le ha confesado que le va a echar de menos, además de prometerle que estará siguiendo muy atentamente su concurso: "Te voy a echar de menos, pero aquí estaré viéndote como una vez más demuestras que eres el mejor, ¡te quiero!".

Un mensaje que le ha dejado en Instagram tras el anuncio de su fichaje y al que Torres ha respondido con la misma confesión: "Jolines, baby, te voy a echar muchísimo de menos, no olvides que te amo millones". En esta ocasión, por tanto, el catalán entra con pareja al concurso; una diferencia notable con sus anteriores realities, en los que entró soltero y dispuesto a encontrar el amor.

En 'Supervivientes 2024', confesó que Aurah Ruiz era su prototipo de mujer y reveló que habían "tonteado" detrás de cámaras, enfadando mucho a la canaria, que lo negó rotundamente y que defendió el amor que sentía por su marido y padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez.