Así ha sido el arranque de 'Supervivientes All Stars 2025: te contamos todo, al detalle

Jorge Javier Vázquez explica lo ocurrido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' ha arrancado este jueves con 14 concursantes al frente y con su estelar plantilla de presentadores: Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño. Un reality extremo y con condiciones adversas que pondrá a los supervivientes al límite. Nada más comenzar, Jorge Javier Vázquez nos ha dejado un espectacular regreso con un look de blanco y con gafas azules, como bien hemos podido ver en directo en Telecinco.

La última hora de Honduras

Jorge Javier Vázquez nos ha dado la última hora desde Honduras. Una última hora que ha sorprendido a todos por lo que está ocurriendo allí. Y es que, además de haber unas complicadas condiciones meteorológicas, el presentador de Telecinco ha señalado que esta primera gala está siendo totalmente "diferente a lo previsto".

“Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos”, ha subrayado el presentador.

¡Comienza 'Supervivientes All Stars 2025'!

En las profundidades del mar Caribe se esconden los secretos más ocultos de una leyenda infinita. Las olas golpean con más fuerza que nunca y las tormentas que se aproximan son el presagio de un acontecimiento que hará historia. Vuelve 'Supervivientes' cuando menos esperabas, convertida en una aventura solo apta para los más valientes.