Supervivientes 31 AGO 2025

Iván González recuerda con un desgarrador mensaje al fallecido José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017'

El próximo jueves 4 de septiembre arranca la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' y los concursantes ya están preparados para vivir esta segunda oportunidad que les brinda el reality. Hasta Honduras pondrán rumbo exparticipantes del programa de ediciones anteriores como Gloria Camila Ortega, Tony Spina, Jessica Bueno o Iván González, quien ha dedicado unas bonitas palabras al que fuese su compañero de aventuras, José Luis Losa, tristemente fallecido en el mes de mayo del año 2022 a los 47 años de edad a causa de un infarto.

Iván González y José Luis Losa coincidieron en 'Supervivientes' en el año 2017 (edición donde también participaron Kiko Jiménez, Laura Matamoros o Leticia Sabater). Allí, el influencer y el cocinero compartieron semanas de penurias y confidencias y forjaron una bonita relación de amistad. El reality se saldó con la victoria de José Luis y el cuarto puesto de Iván, que asegura estar dispuesto a llevarse el premio en esta segunda ocasión. Pasaron tanto tiempo juntos en la isla que Iván no ha podido evitar acordarse de su compañero José Luis días antes de viajar de nuevo hasta los Cayos Cochinos.

El mensaje de Iván González a José Luis Losa antes de volver a la isla de 'Supervivientes'

A través de un story en Instagram, Iván González ha escrito un bonito y desgarrador homenaje en forma de mensaje en memoria a José Luis: "Qué difícil será esta aventura sin ti, amigo, y cómo voy a echar de menos todos nuestros momentos", comienza a escribir. "Tu sueño hubiera sido volver y el mío vivirla contigo, siempre en mi equipo", han sido sus emotivas palabras. Con este menaje, Iván demuestra que tiene muy presente al que fuera uno de sus grandes apoyos en la isla y seguramente se acordará mucho de él durante su permanencia en el reality.

Iván González muestra el contenido de su saco de 'Supervivientes 2027'

Los recuerdos desde Honduras no han cesado pues Iván, en otro de sus stories, ha mostrado el contenido del saco que guarda como recuerdo de cuando participó en 'SV 2017': "Aquí debe de haber verdaderas reliquias". Es así como, a través de un vídeo, enseña el tronco que utilizaba como plato y el cubierto que consiguió hacerse, un trozo de cuerda que utilizaba para agarrarse los pantalones que se le caían debido a la pérdida de peso, un bañador, pelo de cuando le raparon la cabeza y una caracola de la pulsera que se hizo junto a José Luis: "Me trae recuerdos súper bonitos", confiesa.