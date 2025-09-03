Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 19:51h.

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', ha dado su opinión sobre la vuelta de Adara Molinero a 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero revela por qué quiso abandonar la edición anterior y la razón por la que vuelve

Adara Molinero regresa a Honduras por tercer año consecutivo para participar en 'Supervivientes All Stars', una decisión que ha anunciado en el Festval de Vitoria-Gasteiz, en el que se encontraban Sandra Barneda, conductora de los debates, y otros exparticipantes de 'Supervivientes', en concreto, cuatro ganadores: Marta Peñate, Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Borja González, ganador de la edición de este año.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se impuso en la final a Álvaro Escassi, ha opinado sobre el fichaje de la hija de Elena Rodríguez por la segunda edición del 'All Stars'. "¡Qué sorpresa! A por todas", ha sido el comentario que le ha dejado en Instagram y que ella habrá podido ver justo antes de dejar el móvil y viajar a Honduras, donde ya se encuentran el resto de concursantes.

Este reality será el primero en el que Adara coincida con su madre, que saltó a la fama gracias a ser su defensora en plató y a ser uno de sus máximos apoyos vitales, tal y como la influencer siempre ha mostrado en sus redes sociales. Esa notoriedad mediática la convirtió en un personaje público y participó en 'Supervivientes 2020' y en la segunda edición de 'GH DÚO'.