Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Adara Molinero

Borja González reacciona al fichaje de Adara Molinero por 'Supervivientes All Stars'

Borja González
Borja González posando en la alfombra naranja del Festval de VitoriaEuropa Press
Compartir

Adara Molinero regresa a Honduras por tercer año consecutivo para participar en 'Supervivientes All Stars', una decisión que ha anunciado en el Festval de Vitoria-Gasteiz, en el que se encontraban Sandra Barneda, conductora de los debates, y otros exparticipantes de 'Supervivientes', en concreto, cuatro ganadores: Marta Peñate, Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Borja González, ganador de la edición de este año.

Adara Molinero, Jorge Pérez, Sandra Barneda, Borja González, Marta Peñate y Alejandro Nieto en el Festval
Adara Molinero, Jorge Pérez, Sandra Barneda, Borja González, Marta Peñate y Alejandro Nieto en el FestvalEuropa Press
PUEDE INTERESARTE

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se impuso en la final a Álvaro Escassi, ha opinado sobre el fichaje de la hija de Elena Rodríguez por la segunda edición del 'All Stars'. "¡Qué sorpresa! A por todas", ha sido el comentario que le ha dejado en Instagram y que ella habrá podido ver justo antes de dejar el móvil y viajar a Honduras, donde ya se encuentran el resto de concursantes.

Las primeras imágenes de los concursantes de 'SV All Stars' en su viaje a Honduras: Jessica Bueno y Rubén Torres, juntos en el avión
Las primeras imágenes de los concursantes de 'SV All Stars' en su viaje a Honduras: Jessica Bueno y Rubén Torres, juntos en el avión
PUEDE INTERESARTE

Este reality será el primero en el que Adara coincida con su madre, que saltó a la fama gracias a ser su defensora en plató y a ser uno de sus máximos apoyos vitales, tal y como la influencer siempre ha mostrado en sus redes sociales. Esa notoriedad mediática la convirtió en un personaje público y participó en 'Supervivientes 2020' y en la segunda edición de 'GH DÚO'.

Temas