02 SEP 2025 - 19:58h.

La hija de Elena Rodríguez ha explicado el motivo por el que abandonó y por el que vuelve a Honduras

Adara Molinero vuelve a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars' después de haber querido abandonar en la edición anterior y haberle pedido a sus fans, sus fieles 'adaristas', que no la salvasen de la nominación contra Olga Moreno para así convertirse en la primera expulsada, algo que finalmente ocurrió.

Su fichaje se anunció en el Festval de Vitoria-Gasteiz y la madrileña se mostró muy emocionada por poder vivir de nuevo la experiencia, en la que coincidirá con su madre, Elena Rodríguez, siendo este el primer reality en el que convivirán, pues las dos han participado en varios programas pero nunca a la vez.

Al igual que hizo su madre, que emitió una emotiva carta abierta antes de dejar el móvil, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' - que deja en España "un amor" que le aporta "paz y tranquila" - ha escrito unas líneas dirigidas a sus seguidores, a los que les ha pedido perdón por no haberles podido contar antes que se volvía a ir a los Cayos Cochinos.

Adara ha explicado que en la edición anterior "no podía más psicológicamente" y que por eso quiso abandonar: "Aunque me dolió muchísimo, también aprendí a mirarme por dentro y a crecer. Hoy vuelvo con más fuerza, con más ilusión y con más ganas de demostrarme (y de demostraros) que uno puede levantarse después de caer".

Superarse es su gran motor para volver a Honduras, adonde viaja sintiendo el cariño de sus seguidores, a los que les ha agradecido que nunca la hayan soltado de la mano a lo largo de su extensa trayectoria televisiva y a los que les ha prometido dar lo mejor de sí misma: "No sé hasta donde llegaré, pero sí sé que voy a dejarme el alma cada día. Esta vez voy a por todas".