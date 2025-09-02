Ana Carrillo 02 SEP 2025 - 21:18h.

La novia de Tony Spina ha dado su opinión sobre Gloria Camila, Rubén Torres, Elena Rodríguez, Jessica Bueno y Fani Carbajo

Marta Peñate, en calidad de ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', ha acudido a presentar la segunda edición al Festval de Vitoria-Gasteiz junto a Alejandro Nieto, Borja González, Adara Molinero, Jorge Pérez y Sandra Barneda. En sus entrevistas con los medios, ha manifestado su apoyo incondicional a su novio, Tony Spina, pero también ha dado consejos al resto de concursantes.

En sus redes sociales ha ido más allá y ha dado su opinión de algunos de los compañeros de su pareja. Lo ha hecho en un directo, donde ha confesado que le tiene un gran cariño a Elena Rodríguez por ser la madre de su amiga Adara Molinero, que también regresa a Honduras en esta nueva edición tras haberle pedido a sus 'adaristas' el año pasado que no la salvaran de la primera nominación porque quería abandonar.

Sobre Jessica Bueno ha comentado que le parece una chica "muy tranquila y buena tía", pero que no cree que vaya a ser una de las protagonistas de la edición: "No creo que vaya a dar mucho contenido". Acerca de Gloria Camila ha dicho: "Nunca me ha gustado en los realities que ha hecho, pero después la he conocido en persona y no me ha caído mal. Juzgaré su concurso, ya veré todo lo que pase y cómo se lleve con Tony".

Para la canaria es esencial ver cómo se llevarán los concursantes con su novio y eso también condicionará su opinión sobre Fani Carbajo, con la que ahora no tiene buena relación pero de la que llegó a ser muy amiga en el pasado: "Yo deseo que lo haga bien, es que tampoco quiero hablar mal de Fani... Ya sabemos que Fani y yo hemos tenido nuestras rencillas, pero no quiero hablar mal de ella por respeto a la época en la que nos hemos llevado súper bien".

Por último, se ha pronunciado sobre Rubén Torres: "No me gustó nada en 'La isla de las tentaciones', pero me cae bien, no es un tío que me caiga mal. Tampoco me gustó el principio de su paso por 'Supervivientes 2024' por lo de Aurah, pero tengo que decir que creo que se merecía mucho más ganar que Pedro Aguado porque lo considero muy buen superviviente".