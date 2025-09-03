Logo de telecincotelecinco
Montoya regresa tras dos meses fuera de la televisión, mañana en el estreno de 'Supervivientes All Stars'
En el gran estreno de 'Supervivientes All Stars' vuelve uno de sus robinsones estrella de la última edición. El televisivo José Carlos Montoya regresa mañana jueves en la primera gala del reality tras permanecer dos meses fuera de la televisión y del foco mediático. El ex de Anita Williams volverá a pisar Telecinco para comentar con el resto de los colaboradores los saltos del helicóptero.

El exparticipante del reality más extremo dará explicaciones en el plató después de pasar un verano apartado de la prensa. Montoya ha pasado por momentos muy difíciles tras separarse definitivamente de Anita Williams cuando terminó el concurso y ahora regresa con fuerza junto con Jorge Javier Vázquez en el plató.

