Montoya regresa tras dos meses fuera de la televisión, mañana en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Supervivientes 03 SEP 2025 - 18:32h.

El televisivo Montoya vuelve a Telecinco en la primera gala de 'Supervivientes All Stars'. ¡No te lo pierdas!

Exclusivo web | Las primeras imágenes de los concursantes en su viaje a Honduras: Jessica Bueno y Rubén Torres, juntos en el avión

Compartir







En el gran estreno de 'Supervivientes All Stars' vuelve uno de sus robinsones estrella de la última edición. El televisivo José Carlos Montoya regresa mañana jueves en la primera gala del reality tras permanecer dos meses fuera de la televisión y del foco mediático. El ex de Anita Williams volverá a pisar Telecinco para comentar con el resto de los colaboradores los saltos del helicóptero.

El exparticipante del reality más extremo dará explicaciones en el plató después de pasar un verano apartado de la prensa. Montoya ha pasado por momentos muy difíciles tras separarse definitivamente de Anita Williams cuando terminó el concurso y ahora regresa con fuerza junto con Jorge Javier Vázquez en el plató.

¡No te pierdas la primera gala! A las 22:00 horas, en Telecinco.