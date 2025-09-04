Los fans de 'Supervivientes All Stars' envían mensajes para sus favoritos: "Luchen, sigan adelante"

De Tony Spina a Gloria Camila, los fans del reality eligen a sus favoritos y les envían mensajes de ánimos

Los consejos de Marta Peñate a Tony Spina y lo que cree que hará con el premio (si gana)

Compartir







La expectativa ante el estreno de 'Supervivientes All Stars' es enorme y, mientras se calientan los motores para el reality más extremo, los fans enviaron mensajes de ánimos a sus concursantes favoritos. Los espectadores han revelado cuáles son los supervivientes favoritos y qué esperan ver de ellos en su regreso a los Cayos Cochinos.

Tony Spina, pareja de la ganadora del primer 'All Stars' Marta Peñate, se ha convertido en uno de los nombres más mencionados por el público. "Tony, porque me gusta mucho Marta Peñate", dijo una joven que añadió una sugerencia: "Que intente ganar pruebas para comer mucho". Es que Tony llega al concurso con el peso de ser la pareja de la primera campeona del 'All Stars', quien además será su defensora desde el plató.

La excampeona no ha escatimado en consejos para su novio. En diálogo con esta web, Peñate reveló además que están "pensando en comprar una casa" si Tony logra el triunfo.

Jessica Bueno también ha conquistado el corazón del público. "Me encanta", dijo una señora entrevistada. La modelo sevillana, que ya participó en el reality en 2011, regresa con un propósito claro: "Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada", ha afirmado recientemente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Gloria Camila, hija de la icónica Rocío Jurado, es otra de las favoritas de la audiencia. Dos señoras mencionaron tanto a ella como a Jessica Bueno entre sus preferidas, mientras ambas coincidieron en su mensaje para todos los concursantes: "Muchos ánimos, que luchen, sigan hacia adelante y den con todas las pruebas".

La modelo y heredera del clan Jurado-Ortega Cano, vuelve a Honduras siete años después de su primera experiencia, en 2017, con el objetivo de quitarse "la espinita" que aún tiene clavada por no haber ganado el concurso.

El elenco de esta segunda edición 'All Stars' lo completan otros pesos pesados del formato como Iván González, conocido por 'Mujeres y hombres y viceversa' y que inicialmente había dicho que nunca regresaría; la dupla de madre e hija conformada por Elena Rodríguez y Adara Molinero; Carlos Alba, el chef que tuvo que abandonar en 2021 por problemas médicos; Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a ver' que regresa con "la mayor de las ilusiones", entre otros.

La nueva temporada promete ser la más extrema hasta la fecha. Los concursantes no contarán con dotación inicial de arroz, lentejas o latas, y deberán enfrentarse a las condiciones más adversas en plena temporada de huracanes del Caribe.

Según la presentadora Sandra Barneda, "va a ser la edición más extrema", mientras que Marta Peñate, conocedora de primera mano de lo que supone esta modalidad, lo describe de manera gráfica: "Te quitan las lentejas, te quitan el arroz, no te quitan la vida de milagro, es como si te cayeras de un avión y tuvieras que sobrevivir". ¡Dale play al vídeo y descubre todos los detalles que dio Sandra Barneda!

Los 14 supervivientes tendrán que demostrar que son verdaderas leyendas del formato en unas condiciones que, según todos los indicios, pondrán a prueba hasta el último de sus recursos físicos y mentales en esta aventura sin precedentes en los Cayos Cochinos.